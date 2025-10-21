Zieliński i Pavlasek grają dalej. Pokonali faworytów

Jan Zieliński i Adam Pavlasek przed turniejem w Bazylei walczyli na imprezie ATP 250 w Sztokholmie. Szli tam jak burza - w pierwszej rundzie pokonali Amerykanów Roberta Casha i Jamesa Tracy'ego, a w ćwierćfinale wyeliminowali ze zmagań w Szwecji rozstawionych z "2" Fransisco Cabrala i Lucasa Miedlera 5:7, 6:3, 10:7. Dopiero w półfinale musieli uznać wyższość Vasila Kirkova i Barta Stevensa.

Rywalizację w Szwajcarii polsko-czeski duet rozpoczął równie obiecująco - we wtorek, w pierwszej rundzie, wygrali 6:3, 6:4 z rozstawionymi z "dwójką" włoskimi tenisistami Simone Bolellim i Andreą Vavassorim 6:3, 6:4. Tym zwycięstwem zapewnili sobie awans do ćwierćfinału debla w turnieju ATP 500 na kortach twardych w Bazylei.

Kolejnymi rywalami Zielińskiego i Pavlaska będą Holender Sander Arends i Brytyjczyk Luke Johnson.

Jan Zieliński, Adam Pavlasek (Polska, Czechy) - Simone Bolelli, Andrea Vavassori (obaj Włochy, 2) 6:3, 6:4.

MR, Polsat Sport