Na pięć dni przed Superpucharem Ziraat zmierzył się towarzysko z Halkbankiem. To drużyna, która w poprzednim sezonie dotarła do Final Four LM. Wygrana Fornala i spółki 3:0 wyraźnie pokazuje, że ekipa Polaka jest mocna. Sam przyjmujący również zaprezentował się w tym meczu z dobrej strony.

Przenosiny polskiego przyjmującego do Turcji były jednym z najgorętszych hitów tegorocznego okna transferowego. To pierwszy zagraniczny epizod zawodnika, który przez lata stanowił o sile Jastrzębskiego Węgla.

Po przeciwnej stronie siatki również stanie Polak. Grę Fenerbahce już drugi sezon prowadzi Fabian Drzyzga. Ekipa ze Stambułu to zwycięzcy Pucharu Turcji i trzecia drużyna zeszłego sezonu Vodafone Efeler Ligi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ziraat Bankasi Ankara - Fenerbahce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.