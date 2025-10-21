Zmiana w reprezentacji Polski! Filar kadry kontuzjowany

Skład kadry trener Jota Gonzalez ogłosił 14 października. Niestety, okazuje się, że wśród Biało-Czerwonych zabraknie jednego z filarów - Macieja Gębali. 31-latek jest kontuzjowany. Zastąpi go zawodnik HC Vardar 1961 Skopje, Wiktor Jankowski.

Kadrowicze zbiorą się na konsultację szkoleniową w Szczyrku (26-30 października), skąd przeniosą się do Wałbrzycha. Mecz z Czechami zaplanowano na 31 października o godz. 18.00. Zgrupowanie będzie kontynuowane w Wałbrzychu przez pierwsze dwa dni listopada.

Biało-Czerwoni w Euro (15 stycznia - 1 lutego), które wspólnie zorganizują Dania, Norwegia i Szwecja, w rundzie wstępnej (grupa F) w Kristianstad zagrają z Węgrami, Islandią i Włochami. Do dalszej fazy turnieju awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy.

KP, PAP