Znamy pary ćwierćfinałowe Tauron Pucharu Polski siatkarzy! Kto wygra trofeum?

Siatkówka

W programie "Siatkarskie Ligi" rozlosowano pary ćwierćfinałowe TAURON Pucharu Polski siatkarzy. Zwycięzcy tych meczów pojadą na turniej finałowy, który w dniach 10-11 stycznia 2026 rozgrywany będzie w Krakowie.

Znamy pary ćwierćfinałowe Tauron Pucharu Polski siatkarzy! Kto wygra trofeum?
fot. JSW Jastrzębski Węgiel/Facebook
Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla

W tej fazie zagra sześć najlepszych drużyn PlusLigi na półmetku rundy zasadniczej oraz dwie z wcześniejszych rozgrywek, które już się rozpoczęły. Z tego powodu na razie w diagramie nie ma nazw klubów. Wiadomo jednak, że lider PlusLigi na półmetku zmierzy się z zespołem z kwalifikacji, podobnie jak zespół, który po 13 kolejkach zajmie czwartą pozycję.

 

ZOBACZ TAKŻE: Hit jeszcze przed ćwierćfinałem! Rozlosowano pary Tauron Pucharu Polski

 

W dwóch pozostałych spotkaniach drużyna z trzeciego miejsca w PlusLidze zmierzy się z rywalem szóstego, a wicelider – z piątą. Tytułu broni JSW Jastrzębski Węgiel, który w rozgrywanym w TAURON Arenie w Krakowie finale pokonał w 2025 roku 3:1 Aluron CMC Wartę Zawiercie.

 

Drabinkę Tauron Pucharu Polski siatkarzy można zobaczyć TUTAJ

Plusliga.pl
Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartosz Krzysiek: Chłopcy w Skrze przyjęli mnie bardzo pozytywnie
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 