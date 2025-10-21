Znamy pary ćwierćfinałowe Tauron Pucharu Polski siatkarzy! Kto wygra trofeum?

W tej fazie zagra sześć najlepszych drużyn PlusLigi na półmetku rundy zasadniczej oraz dwie z wcześniejszych rozgrywek, które już się rozpoczęły. Z tego powodu na razie w diagramie nie ma nazw klubów. Wiadomo jednak, że lider PlusLigi na półmetku zmierzy się z zespołem z kwalifikacji, podobnie jak zespół, który po 13 kolejkach zajmie czwartą pozycję.

W dwóch pozostałych spotkaniach drużyna z trzeciego miejsca w PlusLidze zmierzy się z rywalem szóstego, a wicelider – z piątą. Tytułu broni JSW Jastrzębski Węgiel, który w rozgrywanym w TAURON Arenie w Krakowie finale pokonał w 2025 roku 3:1 Aluron CMC Wartę Zawiercie.

Drabinkę Tauron Pucharu Polski siatkarzy można zobaczyć TUTAJ.

