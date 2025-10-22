1001 punktowych bloków! Karol Kłos dokonał tego jako trzeci siatkarz w historii

Karol Kłos to weteran PlusLigi. 36-letni środkowy rozpoczął swój osiemnasty sezon w tych rozgrywkach. Dwa pierwsze rozegrał w barwach AZS Politechniki Warszawskiej, później przez wiele lat był siatkarzem PGE Skry Bełchatów (2010–23). Dwa ostatnie lata spędził w Asseco Resovii, a przed obecnym sezonem wrócił po wielu latach do stolicy, by reprezentować barwy PGE Projektu Warszawa.

Już w pierwszym meczu sezonu zapisał się w kronikach PlusLigi. W starciu z ekipą beniaminka - InPost ChKS Chełm, dwukrotnie zatrzymał rywali blokiem. Przed sezonem miał na koncie 999 punktowych bloków, a te dwa oczka pozwoliły mu przekroczyć barierę 1000 punktów zdobytych blokiem.

Kłos jest trzecim siatkarzem w historii PlusLigi, który ma na koncie ponad tysiąc punktów zdobytych blokiem. Jego najlepszy wynik w jednym meczu to dziesięć punktowych bloków, uzyskał go w meczach Delecta Bydgoszcz – Neckermann AZS Politechnika Warszawska 3:1 (2009) i PGE Skra Bełchatów – Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (2022). W sezonie 2021/2022 wygrał ranking blokujących w PlusLidze z dorobkiem 97 punktów.

Najlepiej blokujący siatkarze poszczególnych sezonów PlusLigi:

Przed Kłosem w klasyfikacji wszech czasów plasują się tylko Daniel Pliński (1202 punkty) oraz Piotr Nowakowski (1076 punktów). Szansę na poprawienie bilansu ma jeszcze Nowakowski, obecnie zawodnik drużyny Energa Trefl Gdańsk. Pliński zakończył karierę w 2018 roku, a w tym sezonie pracuje jako trener Indykpolu AZS Olsztyn.