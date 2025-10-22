Alcaraz zagra z Sinnerem! Hitowe starcie tuż przed Wielkim Szlemem
Na kibiców tenisa czeka kolejny rozdział rywalizacji między Carlosem Alcarazem a Jannikiem Sinnerem. Hiszpan i Włoch spotkają się 10 stycznia 2026 w ramach pokazowego meczu w Seulu. Już dwa dni później natomiast obaj będą rywalizować w wielkoszlemowym Australian Open.
Spotkania Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera są wyjątkowo elektryzujące dla fanów tenisa. To obecnie największa rywalizacja w całym męskim tourze.
Jeden z jej kolejnych rozdziałów kibice będą mogli zobaczyć na początku przyszłego roku. Hiszpan z Włochem rozegrają bowiem 10 stycznia pokazowy mecz w Incheon Inspire Arena w Seulu.
Już dwa dni później natomiast wystartuje pierwszy turniej wielkoszlemowy w sezonie - Australian Open, gdzie Alcaraz i Sinner będą głównymi faworytami do końcowego triumfu.
Poprzednio obaj panowie mierzyli się 18 października w finale pokazowej imprezy Six Kings Slam w Rijadzie. W Arabii Saudyjskiej lepszy był Włoch, który sięgnął po tytuł i nagrodę pieniężną w wysokości sześciu milionów dolarów.
Wcześniej natomiast Alcaraz i Sinner spotkali się w trzech finałach wielkoszlemowych: w Roland Garros i US Open górą był Hiszpan, z kolei Włoch odniósł wiktorię na Wimbledonie, wcześniej zwyciężając także w Australian Open. Zawodnicy podzielili tym samym między sobą cztery najważniejsze imprezy tenisowe w roku.