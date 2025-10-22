Andrzej Wrona w nowej roli! Skomentuje mecz na antenie Polsatu Sport

Andrzej Wrona zakończył sportową karierę jako zawodnik PGE Projektu Warszawa. Pod koniec maja tego roku zorganizowano benefis, w którym Warszawa zmierzyła się z Resztą Świata. Wystąpiło w nich ponad 60 zawodników zaproszonych przez utytułowanego środkowego.

Swoje pierwsze siatkarskie kroki Wrona stawiał w KS Metro Warszawa. Występował również m.in. w Legii Warszawa (2005–07), AZS Częstochowa (2007–10), Delecta Bydgoszcz (2010–13) oraz PGE Skrze Bełchatów (2013–16, mistrzostwo Polski 2014). Od 2016 roku nieprzerwanie reprezentował barwy stołecznego klubu.

W latach 2013–19 Wrona występował w reprezentacji Polski. Wywalczył złoty medal mistrzostw świata 2014 podczas imprezy rozgrywanej w Polsce. Był też w kadrze na turniej finałowy Ligi Narodów 2019 w Chicago, z którego Polacy przywieźli brązowe medale.

Teraz przyszedł czas na zmiany. 36-latek pozostanie przy siatkówce. Już w środę od godziny 17:30 kibice będą mogli usłyszeć jego głos. Wraz z Jerzym Mielewskim skomentuje on bowiem spotkanie inauguracyjnej kolejki PlusLigi: Indykpol AZS Olsztyn - JSW Jastrzębski Węgiel.

Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - JSW Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport