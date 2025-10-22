Babilon MMA 55: Karta walk. Kto walczy na gali?
To będzie najlepsza gala Babilon MMA w tym roku, a być może od początku istnienia organizacji kierowanej przez Tomasza Babilońskiego! W piątek 21 listopada w Radomskim Centrum Sportu na gali KPS Food & Elmas Babilon MMA 55 do klatki wejdą m.in. mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów Szymon Kołecki, dwukrotny mistrz świata w boksie Krzysztof Głowacki i były mistrz FEN oraz BAMMA - Marcin Łazarz.
- Gala Babilon MMA 55 obejmuje 12 pojedynków, w tym 11 w MMA i jedno starcie K1
- Karta walk zawiera rewanżowe starcia w kategorii półciężkiej z udziałem znanych nazwisk
- Main event to pojedynek o pas mistrzowski Babilon MMA w wadze półciężkiej między Marcinem Łazarzem a Szymonem Kołeckim
- Transmisja gali dostępna będzie na sportowych antenach Polsatu
Tego widowiska nie może przegapić żaden fan sportów walki w Polsce! Na fightcard imprezy składa się aż 12 pojedynków (z czego 11 w formule MMA i jedno starcie na zasadach K1) i będzie to prawdziwy przegląd talentów w Babilonie. Najpierw w klatce zaprezentują się obiecujący młodzi prospekci – w tym niezwykle kreatywny Stanisław Telejko, który jeszcze przed 18. urodzinami wyznacza nowe trendy w autopromocji, podbijając social media oraz skutecznie i zabawnie angażując kibiców oraz najważniejsze postaci w polskim MMA.
ZOBACZ TAKŻE: Odklepał tuż po rozpoczęciu walki! Absurdalna sytuacja na Babilon MMA (WIDEO)
Wśród zawodowców swoje niepokonane rekordy na szali postawią m.in. Hubert Iracki (70 kg), Piotr Chudzik (84 kg), Ero Rushanyan (66 kg), Mateusz Wieczorek (77 kg) oraz czekający na walkę o mistrzowski pas wagi średniej Szymon Herrmann (84 kg).
Na uwagę zasługuje też oficjalny eliminator w kategorii piórkowej, w którym były mistrz Babilonu Szymon Rakowicz zmierzy się z Adrianem „Pitbullem” Wieliczko.
Na deser wielkie nazwiska w kategorii półciężkiej i ogromne emocje w rewanżowych starciach gigantów. Najpierw niedokończona historia z KSW i drugi pojedynek „Główki” z „Sandmanem”, a potem main event Marcin "Bane" Łazarz kontra Szymon Kołecki, gdzie stawką będzie mistrzowski pas Babilon MMA w kategorii półciężkiej.
Transmisja gali Babilon MMA 55 na sportowych antenach Polsatu.
Babilon MMA 55: Karta walk
5 x 5 min / 93 kg – Marcin "Bane" Łazarz (17-10) vs Szymon Kołecki (12-2)
3 x 5 min / 93 kg – Jordan "The Sandman" Nandor (1-1) vs Krzysztof Głowacki (1-1)
3 x 5 min / 84 kg – Arturs Ozolins (8-5) vs Szymon Herrmann (5-0)
3 x 5 min / 66 kg – Szymon Rakowicz (7-3) vs Adrian "Pitbull" Wieliczko (6-2)
3 x 5 min / 77 kg – Mateusz Wieczorek (2-0) vs Dawid Pietluch (2-0)
3 x 5 min / 66 kg – Erik Rushanyan (2-0) vs Sergiej Kołotiuk (4-0)
3 x 5 min / 84 kg – Piotr Chudzik (1-0) vs Kamil Mękal (3-3)
3 x 5 min / 70 kg – Hubert Iracki (1-0) vs Bartłomiej "Bucketboy" Skowyra (4-3)
K1 / 3 x 3 min / 87 kg – Mateusz Głuch (8-12) vs Krzysztof Sowa (2-2)
MMA semi-pro:
3 x 3 min / 66 kg – Alan Wiąk vs Bartosz Nowicki
3 x 3 min / 70 kg – Stanisław Telejko vs Jakub Cichowicz
3 x 3 min / 77 kg – Bartosz Wieczorek vs Krzysztof ŚmigaczPrzejdź na Polsatsport.pl