Babilon MMA 55: Karta walk. Kto walczy na gali?

Tego widowiska nie może przegapić żaden fan sportów walki w Polsce! Na fightcard imprezy składa się aż 12 pojedynków (z czego 11 w formule MMA i jedno starcie na zasadach K1) i będzie to prawdziwy przegląd talentów w Babilonie. Najpierw w klatce zaprezentują się obiecujący młodzi prospekci – w tym niezwykle kreatywny Stanisław Telejko, który jeszcze przed 18. urodzinami wyznacza nowe trendy w autopromocji, podbijając social media oraz skutecznie i zabawnie angażując kibiców oraz najważniejsze postaci w polskim MMA.

Wśród zawodowców swoje niepokonane rekordy na szali postawią m.in. Hubert Iracki (70 kg), Piotr Chudzik (84 kg), Ero Rushanyan (66 kg), Mateusz Wieczorek (77 kg) oraz czekający na walkę o mistrzowski pas wagi średniej Szymon Herrmann (84 kg).

Na uwagę zasługuje też oficjalny eliminator w kategorii piórkowej, w którym były mistrz Babilonu Szymon Rakowicz zmierzy się z Adrianem „Pitbullem” Wieliczko.

Na deser wielkie nazwiska w kategorii półciężkiej i ogromne emocje w rewanżowych starciach gigantów. Najpierw niedokończona historia z KSW i drugi pojedynek „Główki” z „Sandmanem”, a potem main event Marcin "Bane" Łazarz kontra Szymon Kołecki, gdzie stawką będzie mistrzowski pas Babilon MMA w kategorii półciężkiej.

Transmisja gali Babilon MMA 55 na sportowych antenach Polsatu.

Babilon MMA 55: Karta walk

5 x 5 min / 93 kg – Marcin "Bane" Łazarz (17-10) vs Szymon Kołecki (12-2)

3 x 5 min / 93 kg – Jordan "The Sandman" Nandor (1-1) vs Krzysztof Głowacki (1-1)

3 x 5 min / 84 kg – Arturs Ozolins (8-5) vs Szymon Herrmann (5-0)

3 x 5 min / 66 kg – Szymon Rakowicz (7-3) vs Adrian "Pitbull" Wieliczko (6-2)

3 x 5 min / 77 kg – Mateusz Wieczorek (2-0) vs Dawid Pietluch (2-0)

3 x 5 min / 66 kg – Erik Rushanyan (2-0) vs Sergiej Kołotiuk (4-0)

3 x 5 min / 84 kg – Piotr Chudzik (1-0) vs Kamil Mękal (3-3)

3 x 5 min / 70 kg – Hubert Iracki (1-0) vs Bartłomiej "Bucketboy" Skowyra (4-3)

K1 / 3 x 3 min / 87 kg – Mateusz Głuch (8-12) vs Krzysztof Sowa (2-2)

MMA semi-pro:

3 x 3 min / 66 kg – Alan Wiąk vs Bartosz Nowicki

3 x 3 min / 70 kg – Stanisław Telejko vs Jakub Cichowicz

3 x 3 min / 77 kg – Bartosz Wieczorek vs Krzysztof Śmigacz

