Betclic 2 Liga: Chojniczanka Chojnice - Hutnik Kraków. Relacja live i wynik na żywo

Chojniczanka Chojnice - Hutnik Kraków to zaległe spotkanie w ramach 12. kolejki Betclic 2 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu meczu Chojniczanka Chojnice - Hutnik Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Chojniczanka w tym sezonie Betclic 2 Ligi prezentuje się poniżej oczekiwań. Podopieczni Damiana Nowaka znajdują się w strefie spadkowej. W 12 rozegranych spotkaniach piłkarze z Pomorza zaliczyli dwa zwycięstwa, pięć remisów i pięć porażek. W poprzedniej kolejce ulegli Olimpii Grudziądz 1:2.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nowy klub Grzegorza Krychowiaka! Były reprezentant Polski zaskoczył wszystkich

 

Hutnik z dorobkiem 15 punktów plasuje się tuż nad swoim przeciwnikiem. Zawodnicy z Krakowa aktualnie mają nie najlepszą serię - przegrali swoje trzy ostatnie spotkania. 

 

Poprzednie bezpośrednie spotkanie tych ekip zakończyło się zwycięstwem Chojniczanki 3:0. 

 

MR, Polsat Sport
