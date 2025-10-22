Chojniczanka w tym sezonie Betclic 2 Ligi prezentuje się poniżej oczekiwań. Podopieczni Damiana Nowaka znajdują się w strefie spadkowej. W 12 rozegranych spotkaniach piłkarze z Pomorza zaliczyli dwa zwycięstwa, pięć remisów i pięć porażek. W poprzedniej kolejce ulegli Olimpii Grudziądz 1:2.

Hutnik z dorobkiem 15 punktów plasuje się tuż nad swoim przeciwnikiem. Zawodnicy z Krakowa aktualnie mają nie najlepszą serię - przegrali swoje trzy ostatnie spotkania.

Poprzednie bezpośrednie spotkanie tych ekip zakończyło się zwycięstwem Chojniczanki 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu meczu Chojniczanka Chojnice - Hutnik Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

