Czesi doceniają Raków. Porównują go z gigantami

Sigma to obecnie piąty zespół ligi czeskiej z bilansem meczów 5-4-3 i 19 punktami na koncie. Do prowadzącej w tabeli stołecznej Sparty traci osiem.

Z kolei zmagania w fazie zasadniczej Ligi Konferencji drużyna trenera Tomasa Janotki zaczęła od wyjazdowe porażki z Fiorentiną 0:2.





W ostatniej kolejce ligowej Sigma zremisowała na wyjeździe z Karviną 1:1, jednak teraz w klubie skupiają się już na dwóch najbliższych pojedynkach z Rakowem, który na stronie internetowej przedstawiają jako "jeden z najbardziej utytułowanych polskich zespołów ostatnich lat”, oraz Slavią, która broni tytułu i jest uznaną marką, grającą w Lidze Mistrzów.

"Raków i Slavia to renomowane drużyny. Ci rywale to dla nas wyzwania, na pewno wysoko zawieszą nam poprzeczkę i wystawią nas na ciężką próbę. Z drugiej strony musimy się cieszyć, że możemy się zmierzyć z takimi przeciwnikami” - powiedział Kostadinov, cytowany na stronie internetowej czeskiego klubu.

29-letni macedoński pomocnik trafił do Sigmy latem, po czterech sezonach spędzonych w Piaście. Najpierw długo leczył kontuzję i nie mógł się przebić do podstawowego składu i tak naprawdę dopiero w ostatnich rozgrywkach należał do znaczących postaci polskiego zespołu. Łącznie w ekstraklasie rozegrał 50 spotkań i zdobył dwie bramki. W Sigmie ma za sobą dziewięć meczów.

Rzadziej niż on na boisku pojawia się Tomas Huk. 30-letni słowacki obrońca także w lecie zamienił Gliwice na Ołomuniec, przy czym w Piaście jego notowania były wyższe niż Kostadinova, a jego bilans w ekstraklasie to 116 spotkań (plus 20 w Pucharze Polski) i siedem goli.

Obaj piłkarze Sigmy odwiedzili Gliwice przy okazji niedzielnego meczu Piasta z Lechią Gdańsk i byli gośćmi honorowymi na stadionie.

"Mamy świadomość, jak trudny tydzień przed nami. Raków nie będzie łatwym przeciwnikiem, a w weekend czeka nas mecz ze Slavią, co mówi samo za siebie. Zrobimy wszystko, żeby dobrze się zaprezentować zarówno w Europie, jak i lidze. Myślę, że jesteśmy w dobrych nastrojach, bo zdobywamy punkty i gramy nieźle. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować w obu spotkaniach przed naszymi kibicami” – przyznał Daniel Vasulin, który z pięcioma trafieniami jest najlepszym strzelcem Sigmy w czeskiej ekstraklasie.

Kostadinov przypomniał, że Raków zdobył w ostatnich latach mistrzostwo oraz Puchar Polski i jest aktualnym wicemistrzem kraju.

"Już to pokazuje, że zagramy z wysokiej klasy przeciwnikiem. Powiedziałbym, że Raków jest mniej więcej na poziomie Sparty i Slavii. W ostatnich latach poczynił ogromny postęp, bo sześć lat temu grał jeszcze w 2. lidze. Klub bardzo się rozwija, inwestuje, sprowadza wysokiej klasy zawodników i mierzy wysoko każdego roku” – zaznaczył reprezentant Macedonii Północnej.

Piłkarzem Sigmy jest również znany z gry w Wiśle Kraków Jan Kliment. Doświadczony napastnik leczy jednak wciąż poważną kontuzją - w kwietniowym półfinale Pucharu Czech doznał on złamania nogi po zagraniu byłego klubowego kolegi z ekipy "Białej Gwiazdy” Michala Frydrycha.

Mecz Sigma - Raków w czwartek o godz. 21. w Ołomuńcu.

