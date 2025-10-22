Demolka w meczu Sinnera! Wystarczyło 59 minut
Jannik Sinner w piorunującym stylu rozpoczął turniej ATP w Wiedniu. Rozstawiony z numerem 1. Włoch bez problemów rozprawił się z Niemcem Danielem Altmaierem. Triumfował 6:0, 6:2, a wszystko potrwało zaledwie 59 minut.
Jannik Sinner wrócił do rywalizacji w głównym cyklu. Poprzednio bowiem Włoch wystąpił w pokazowym turnieju Six Kings Slam w Rijadzie, gdzie okazał się najlepszy i zainkasował sześć milionów dolarów.
Obecnie Sinner bierze udział w imprezie rangi ATP 500 w Wiedniu. W pierwszej rundzie przeciwnikiem rozstawionego z "1" Włocha był Niemiec Daniel Altmaier.
Premierowy set zmagań nie miał żadnej historii. Sinner zdominował wydarzenia na korcie, trzykrotnie przełamał rywala i sięgnął po pewny triumf wynikiem 6:0.
Altmaier lepiej otworzył drugą partię. Zapisał bowiem na swoje konto pierwszego gema w całym pojedynku. Ciągle to jednak Sinner dyktował swoje warunki. Odskoczył na 5:1, a ostatecznie zwyciężył 6:2, meldując się po 59 minutach w drugiej fazie austriackich zawodów.
Sinner powalczy tym samym o awans do ćwierćfinału. Po drugiej stronie siatki stanie jego rodak Flavio Cobolli. Ten pokonał 7:6(6), 6:2 Czecha Tomasa Machaca.
Jannik Sinner - Daniel Altmaier 6:0, 6:2
Skrót meczu Jannik Sinner - Daniel Altmaier w załączonym materiale wideo:
