Julian CieślakTenis

Jannik Sinner w piorunującym stylu rozpoczął turniej ATP w Wiedniu. Rozstawiony z numerem 1. Włoch bez problemów rozprawił się z Niemcem Danielem Altmaierem. Triumfował 6:0, 6:2, a wszystko potrwało zaledwie 59 minut.

Demolka w meczu Sinnera! Wystarczyło 59 minut
fot. PAP/EPA/STR
Jannik Sinner

Jannik Sinner wrócił do rywalizacji w głównym cyklu. Poprzednio bowiem Włoch wystąpił w pokazowym turnieju Six Kings Slam w Rijadzie, gdzie okazał się najlepszy i zainkasował sześć milionów dolarów.

 

Obecnie Sinner bierze udział w imprezie rangi ATP 500 w Wiedniu. W pierwszej rundzie przeciwnikiem rozstawionego z "1" Włocha był Niemiec Daniel Altmaier.

 

Premierowy set zmagań nie miał żadnej historii. Sinner zdominował wydarzenia na korcie, trzykrotnie przełamał rywala i sięgnął po pewny triumf wynikiem 6:0.

 

Altmaier lepiej otworzył drugą partię. Zapisał bowiem na swoje konto pierwszego gema w całym pojedynku. Ciągle to jednak Sinner dyktował swoje warunki. Odskoczył na 5:1, a ostatecznie zwyciężył 6:2, meldując się po 59 minutach w drugiej fazie austriackich zawodów.

 

Sinner powalczy tym samym o awans do ćwierćfinału. Po drugiej stronie siatki stanie jego rodak Flavio Cobolli. Ten pokonał 7:6(6), 6:2 Czecha Tomasa Machaca.

 

Jannik Sinner - Daniel Altmaier 6:0, 6:2

 

Skrót meczu Jannik Sinner - Daniel Altmaier w załączonym materiale wideo:

 

