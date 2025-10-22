Michał Białoński, Polsat Sport: W wielu meczach 1. Ligi męczyliście się z Puszczą Niepołomice, ale jak już przełamaliście tę niemoc, to z przytupem, wygrywając 3:0 na jej boisku.

Kacper Duda, pomocnik Wisły Kraków i reprezentacji Polski do lat 21: Można powiedzieć, że odczarowaliśmy ten teren i Puszczę. Powiem szczerze, że zanosiło się na to, po tym, jak w ostatnich tygodniach wygląda nasza drużyna. Jesteśmy w naprawdę dobrej dyspozycji i w tym meczu tylko to udowodniliśmy.

Miałeś swoją szansę na bramkę i zdecydowałeś się na trudny strzał wolejem, po koźle. Nie zamierzałeś przyjąć piłki, żeby strzał był bardziej precyzyjny? Czas i miejsce na to były.

Musiałbym zobaczyć powtórkę z tej akcji. Z tego co pamiętam, zawodnik Puszczy był blisko mnie i w takich sytuacjach się kończy akcję strzałem jak najszybciej. Ale wiem, że wykańczanie akcji nie jest moją najmocniejszą stroną. Muszę troszeczkę popracować, aby zachowywać chłodną głowę w takich sytuacjach, pod polem karnym przeciwnika, żeby czasem spokojnie rozegrać sytuację.

Po trzynastu kolejkach macie dużą przewagę dziewięciu punktów nad trzecim miejscem. To spora przewaga, ale czy nie jest ona zarazem waszą pułapką, bo może się wkraść rozluźnienie. Czy będziecie w stanie w kolejnych meczach utrzymać taką koncentrację, jaką pokazaliście w Niepołomicach?

Najważniejsze będzie utrzymanie punktowania na dotychczasowym poziomie. O koncentrację ja się nie martwię, bo drużyna ma pewność siebie i dobrą motywację na odpowiednim poziomie. Uważam, że naszą grą będzie tylko lepiej.

Masz to szczęście, że dobre momenty przeżywasz nie tylko w Wiśle, ale też w reprezentacji Polski do lat 21. Oprócz Ciebie z Wisły są regularnie powoływani: Maciej Kuziemka i Mariusz Kutwa. Po czterech meczach macie komplet 12 punktów i imponujący bilans bramek 15-0. 14 listopada w Szczecinie czeka was starcie z Włochami o pierwsze miejsce w grupie.

Powołania do kadry do lat 21 są dla mnie wielkim wyróżnieniem i bardzo się cieszę, jeśli mogę jeździć na jej zgrupowania. Gra w piłkę w tej kadrze sprawia przyjemność, a nie zawsze było w niej wszystko tak płynne, nie zawsze też graliśmy tak dobrze w piłkę. Teraz wygląda to naprawdę bardzo dobrze.

Nie chcę zapeszać, ale jeśli każdy spośród chłopaków będzie robił taką robotę, jaką wykonywaliśmy w klubie i na zgrupowaniach kadry, to możemy osiągnąć naprawdę dobry wynik.

Jak to się stało, że w wyjazdowym meczu ze Szwecją, wygranym 6-0, prezentowaliście się tak, jakby biało-czerwone trykoty ubrali Hiszpanie? Mieliście imponująca technikę, pomysłowe zwody, wyprowadzaliście dynamiczne ataki i strzelali piękne bramki. Czy trafiliśmy na dobrą grupę ludzi, wyjątkowe pokolenie, które sprawnie prowadzi Jerzy Brzęczek, czy po prostu w polskim szkoleniu coś drgnęło?

Moim zdaniem, wyszło tak, że dobra grupa zawodników trafiła na świetny sztab i to wszystko tak się zazębia, iż podążamy za ideą trenera. A co do umiejętności, to my w Polsce mamy je naprawdę duże, tylko czasem jest problemem to, iż nie do końca dostajemy narzędzia, aby je wykorzystać, a one w piłce są bardzo potrzebne. Sztab w reprezentacji wykonuje taką robotę, która pozwala nam na rozwinięcie skrzydeł, abyśmy grali tak jak gramy.