Eksperci mocno o Iordanescu! "Musi teraz pokazać, że ma cojones"

Na przestrzeni ostatnich dni w mediach pojawiło się wiele spekulacji dotyczących Iordanescu. Według doniesień rumuński szkoleniowiec miał podać się do dymisji, lecz nie została ona przyjęta przez zarząd stołecznego zespołu.

O obecnej sytuacji w ekipie "Wojskowych" w środowym odcinku Polsat Futbol Cast wypowiedzieli się eksperci.

- Jedna rzecz: nie uciekamy z pokładu, jak nie idzie, jako trener. Wódz musi stać do końca. On dla mnie musi teraz pokazać, że ma "cojones" - powiedział Tomasz Hajto.

Roman Kołtoń zwrócił natomiast uwagę na zachowanie trenera podczas konferencji prasowej po przegranym spotkaniu z Zagłębiem Lubin.

- Nie chcę palić na stosie trenera, bo tak jest najłatwiej. Nie wiem, czy on się sam nie palił. Wychodzi do dziennikarzy w Lubinie i mówi: "jesteśmy naiwni". On już tam wywiesił białą flagę - ocenił dziennikarz.

Hajto zaznaczył, że praca w Legii jest związana z ogromną presją.

- Wziąć Legię to jest sama przyjemność. Miasto, stolica, stadion, jest kibic, "Żyleta". Ja zawsze uwielbiałem presję. Jeżeli idziesz do Legii i nie jesteś gotowy na presję, to tam nie idź - stwierdził były reprezentant Polski.

Głos zabrał również Bożydar Iwanow, który przypomniał podejście Iordanescu do niektórych transferów Legii.

- Trener przy niektórych transferach zaczął kręcić nosem. To mi się nie podoba - zauważył dziennikarz.

Możliwe, że o przyszłości trenera Legii zadecyduje nadchodzący mecz w Lidze Konferencji. Już czwartek ekipa znad Wisły zmierzy się na wyjeździe z Szachtartem Donieck. Jak poradzą sobie piłkarze stołecznego klubu po takich zawirowaniach w strukturach drużyny?

Szachtar - Legia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Szachtar Donieck - Legia Warszawa w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.





Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

AA, Polsat Sport