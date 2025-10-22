Eksperyment zakończony porażką. Tak wyglądał ostatni mecz Legii w LK

Na Łazienkowską w ramach 1. kolejki Ligi Konferencji UEFA przyjechał Samsunspor, trzecia drużyna poprzedniego sezonu ligii tureckiej.





Ciekawie zrobiło się już przed meczem, a to z uwagi na wyjściową jedenastkę, na jaką zdecydował się Edward Iordanescu. Szansę w pierwszym meczu fazy ligowej europejskich pucharów otrzymało sporo zawodników, którzy nie grali wiele we wcześniejszych meczach. Szkoleniowiec postawił między innymi na Kacpra Chodynę, Marco Burcha czy Antonio Colaka.

Legia fatalnie weszła w to spotkanie, już od 10 minuty goście byli na prowadzeniu za sprawą precyzyjnego uderzenia Anthony'ego Musaby. Po stracie bramki gospodarze zaczęli utrzymywać się dłużej przy futbolówce, jednak wciąż brakowało dogodnych sytuacji, by doprowadzić do remisu.



W drugiej odsłonie wreszcie pojawiły się konkrety, Wojciech Urbański trafił w słupek, a po chwili do gola dla Legii zabrakło zrozumienia między Chodyną i Augustyniakiem. W 81. minucie najwyżej w polu karnym wyskoczył Rajovic, skierował on piłkę do siatki, ale jak się okazało był na pozycji spalonej.

Legia do końca próbowała odwrócić losy spotkania, lecz wszystkie próby kończyły się niepowodzeniem. Ostatecznie warszawiacy musieli uznać wyższość ekipy z Turcji, przegrywając 0:1.





Szachtar - Legia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Szachtar Donieck - Legia Warszawa w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

ST, Polsat Sport