Emocje w półfinale! Gol w doliczonym czasie

W nocy z wtorku na środę został rozegrany pierwszy półfinałowy mecz tej edycji turnieju Copa Sudamericana. Na boisko wyszli piłkarze ekwadorskiego CSD Independiente del Valle i brazylijskiego Atletico Mineiro MG.

Wynik spotkania został otwarty już w 11. minucie. To właśnie wtedy z rzutu karnego trafił Junior Sornoza, tym samym dając prowadzenie gospodarzom z Ekwadoru. Rezultat 1:0 utrzymał się prawie do samego końca spotkania. Kiedy wszyscy już myśleli, że CSD Independiente del Valle przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę, do akcji wkroczył Dudu. Brazylijski napastnik doprowadził do wyrównania w pierwszej minucie doliczonego czasu, ustalając ostatecznie wynik na 1:1.

Rewanżowe starcie półfinałowe zostanie rozegrane w nocy z wtorku (28.10) na środę (29.10). W drugim półfinale naprzeciwko siebie staną Club Universidad de Chile i CA Lanús.

CSD Independiente del Valle - Atletico Mineiro MG 1:1 (1:0)

Bramki: Junior Sornoza 11 (rzut karny) - Dudu 90+1

CSD Independiente del Valle: Guido Villar - Matias Ignacio Fernandez Cordero, Andy Velasco (Luis Zarate 64), Richard Hernan Schunke, Gustavo Cortez - Jordy Jose Alcivar Macias - Darwin Guagua (Justin Lerma 68), Junior Sornoza (Jhegson Mendez 84), Patrik Mercado - Michael Hoyos (Yandri Vasquez 84), Claudio Spinelli

Atletico Mineiro MG: Everson - Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Junior Alonso - Gabriel Menino (Natanael 46), Gustavo Scarpa (Biel 73), Alan Franco, Igor Gomes, Guilherme Arana (Caio Paulista 79) - Bernard (Dudu 62) - Rony (Hulk 73)

AA, Polsat Sport