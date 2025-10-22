Fatalna kontuzja gwiazdy tenisa! Konieczna była operacja

Minione dni nie należały do najłatwiejszych dla Holgera Rune. Duńczyk doznał fatalnej kontuzji podczas półfinałowego meczu turnieju ATP 250 w Sztokholmie.

ZOBACZ TAKŻE: Sukces Hurkacz. Pierwszy raz w karierze!

Rune nie był w stanie kontynuować starcia z Francuzem Ugo Humbertem od wyniku 2:2 w drugim secie. Jak się okazało, 22-latek zerwał ścięgno Achillesa w lewej nodze.

Teraz Rune podzielił się lepszymi informacjami. Za nim udana operacja.

"Cześć wszystkim. Operacja przebiegła bardzo pomyślnie. Dziękuję za wszystkie niesamowite wiadomości i wsparcie. Będę informować o swoim powrocie do zdrowia. A teraz - czas na odpoczynek i regenerację" - napisał Duńczyk w swoich mediach społecznościowych.

Przed Rune długi proces rehabilitacji. Ten w przypadku takiego urazu trwa od sześciu do nawet 12 miesięcy.