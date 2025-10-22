Fatalna kontuzja gwiazdy tenisa! Konieczna była operacja

Julian CieślakTenis

Holger Rune pomyślnie przeszedł operację zerwanego ścięgna Achillesa w lewej nodze. Duńczyk poinformował o zabiegu w swoich mediach społecznościowych. "Czas na odpoczynek i regenerację" - napisał.

Fatalna kontuzja gwiazdy tenisa! Konieczna była operacja
fot. PAP/EPA
Holger Rune

Minione dni nie należały do najłatwiejszych dla Holgera Rune. Duńczyk doznał fatalnej kontuzji podczas półfinałowego meczu turnieju ATP 250 w Sztokholmie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sukces Hurkacz. Pierwszy raz w karierze!

 

Rune nie był w stanie kontynuować starcia z Francuzem Ugo Humbertem od wyniku 2:2 w drugim secie. Jak się okazało, 22-latek zerwał ścięgno Achillesa w lewej nodze.

 

Teraz Rune podzielił się lepszymi informacjami. Za nim udana operacja.

 

"Cześć wszystkim. Operacja przebiegła bardzo pomyślnie. Dziękuję za wszystkie niesamowite wiadomości i wsparcie. Będę informować o swoim powrocie do zdrowia. A teraz - czas na odpoczynek i regenerację" - napisał Duńczyk w swoich mediach społecznościowych.

 

Przed Rune długi proces rehabilitacji. Ten w przypadku takiego urazu trwa od sześciu do nawet 12 miesięcy.

Przejdź na Polsatsport.pl
ATPATP 250 SZTOKHOLMATP 250 SZTOKHOLM 2025ATP SZTOKHOLMATP SZTOKHOLM 2025ATP TOURBNP PARIBAS NORDIC OPENBNP PARIBAS NORDIC OPEN 2025HOLGER RUNEINNENORDIC OPENNORDIC OPEN 2025TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sebastian Korda - Ugo Humbert. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 