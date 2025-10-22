Fatalna kontuzja gwiazdy tenisa! Konieczna była operacja
Holger Rune pomyślnie przeszedł operację zerwanego ścięgna Achillesa w lewej nodze. Duńczyk poinformował o zabiegu w swoich mediach społecznościowych. "Czas na odpoczynek i regenerację" - napisał.
Minione dni nie należały do najłatwiejszych dla Holgera Rune. Duńczyk doznał fatalnej kontuzji podczas półfinałowego meczu turnieju ATP 250 w Sztokholmie.
ZOBACZ TAKŻE: Sukces Hurkacz. Pierwszy raz w karierze!
Rune nie był w stanie kontynuować starcia z Francuzem Ugo Humbertem od wyniku 2:2 w drugim secie. Jak się okazało, 22-latek zerwał ścięgno Achillesa w lewej nodze.
Teraz Rune podzielił się lepszymi informacjami. Za nim udana operacja.
"Cześć wszystkim. Operacja przebiegła bardzo pomyślnie. Dziękuję za wszystkie niesamowite wiadomości i wsparcie. Będę informować o swoim powrocie do zdrowia. A teraz - czas na odpoczynek i regenerację" - napisał Duńczyk w swoich mediach społecznościowych.
Przed Rune długi proces rehabilitacji. Ten w przypadku takiego urazu trwa od sześciu do nawet 12 miesięcy.Przejdź na Polsatsport.pl