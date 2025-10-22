Jest objawieniem tego sezonu. Czy Jagiellonia go zatrzyma?

W ośmiu dotychczasowych kolejkach Ligue 1 Panichelli zdobył siedem bramek i prowadzi w klasyfikacji strzelców. O jedno trafienie mniej ma Mason Greenwood z ekipy lidera rozgrywek Olympique Marsylia, tyle że Anglik cztery z tych goli uzyskał w sobotnim spotkaniu z Le Havre, wygranym 6:2.





ZOBACZ TAKŻE: Szczęsny triumfuje. Hiszpańskie media nie mają wątpliwości. To zaważyło o ocenie

Popisy tych napastników mają też odzwierciedlenie w tabeli ligowej. Drużyna z Marsylii ma 18 punktów, drugie jest broniące tytułu Paris Saint-Germain - 17, a Strasbourg nieoczekiwanie jest tuż za nimi z 16 punktami.

O tym, że nie jest to przypadek, świadczy wynik piątkowego meczu w Paryżu, gdzie Strasbourg odebrał punkty PSG, remisując 3:3. Panichelli strzelił dwa gole w tym spotkaniu, jednego z nich głową.

- To była jedna z najlepszych "główek”, jakie widziałem na żywo. Cały jego występ w roli środkowego napastnika był najlepszym, jaki widziałem na tej pozycji na żywo. Jego bramki, sposób, w jaki je zdobył, były niewiarygodne - skomentował później angielski trener Strasbourga Liam Rosenior.

Ostatnim zawodnikiem tego klubu, który strzelił siedem goli w pierwszych ośmiu meczach sezonu, był Casimir Koza w rozgrywkach 1962/63. Rosenior zapewnił, że wysoka forma Panichellego w ogóle go nie zaskakuje, bo Argentyńczyk ciężko pracuje na treningach.

- Praca z nim jest przyjemnością - dodał szkoleniowiec.

Panichelli rozpoczynał karierę w ojczyźnie, m.in. w River Plate, ale jego pierwszym seniorskim klubem było Alaves. Tam w rozwoju przeszkodziła mu poważna kontuzja kolana. Po jej wyleczeniu został wypożyczony na cały poprzedni sezon do Mirandes na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy. Dla tego klubu zdobył 21 bramek i miał osiem asyst.

W Strasbourgu, z którym ma podpisany kontrakt do 2030 roku, do siatki trafił już w debiucie.

W 1. kolejce fazy ligowej LK, gdy klub z Alzacji pokonał na wyjeździe Slovan Bratysława 2:1, Panichellego nie było w kadrze meczowej.

ST, PAP