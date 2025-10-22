Liga Europy: FCSB - Bologna. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

FCSB - Bologna to spotkanie trzeciej kolejki fazy ligowej w ramach rozgrywek Ligi Europy. Relacja live i wynik na żywo meczu FCSB - Bologna na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 18:45.

Ruszyła Liga Europy! Czas na trzecią kolejkę fazy ligowej. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

 

ZOBACZ TAKŻE: Dlatego młoda Polska Brzęczka miażdży! "Dobra grupa i świetny sztab. To się zazębia"

 

We włoskiej ekipie pewnym punktem między słupkami jest Łukasz Skorupski. Polski bramkarz zagrał obydwa poprzednie spotkania Ligi Europy w pełnym wymiarze czasowym. W pierwszym z nich jego zespół uległ Aston Villi 0:1, a w drugim zremisował 1:1 z Freiburgiem.

 

MR, Polsat Sport
BOLOGNA FCFCSBLIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA

