Liga Mistrzów: MLP Academics Heidelberg - Legia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Przed nami trzecia kolejka fazy grupowej koszykarskiej Ligi Mistrzów. Na inaugurację tych rozgrywek Legia przegrała na wyjeździe z BC Rytas (85:93), następnie koszykarze stołecznej drużyny nie poradzili sobie z rywalem z Grecji, przegrali z Promitheas Patras (64:68). Ich środowy przeciwnik również nie zdołał pokonać ekipy z Patras, która jest liderem grupy, za to okazał się lepszy od BC Rytas (92:83), przez co w grupowej tabeli znajduje się przed Legią, która na tę chwilę zamyka stawkę. Drużyna ze stolicy nigdy wcześniej nie mierzyła się z niemieckim Heidelberg.





W zeszłym sezonie warszawska drużyna występowała w rozgrywkach ENBL, gdzie zaszła do ćwierćfinału. Kampanię wcześniej koszykarze ze stolicy również zameldowali się na tym etapie rozgrywek europejskich, tyle że był to EuroCup.



Relacja live i wynik na żywo meczu MLP Academics Heidelberg – Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o 18:30.

ST, Polsat Sport