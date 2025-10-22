Liga Mistrzów. Wyniki środowych meczów - 22.10

22 października to dzień z Ligą Mistrzów. Za nami kolejne spotkania tych elitarnych rozgrywek. Oto wyniki środowych meczów Champions League.

fot. PAP/PA
Athletic Bilbao - Karabach Agdam 3:1 (1:1)

Bramki: Gorka Guruzeta 40, 88; Robert Navarro 70 - Leandro Andrade 1.

 

Galatasaray - Bodo/Glimt 3:1 (2:0)

Bramki: Victor Osimhen 3, 33; Yunus Akgun 60 - Andreas Helmersen 76.

 

Atalanta Bergamo - Slavia Praga

 

Bayern Monachium - Club Brugge

 

Chelsea - Ajax

 

Eintracht Frankfurt - Liverpool

 

AS Monaco - Tottenham Hotspur

 

Real Madryt - Juventus

 

Sporting CP - Olympique Marsylia

