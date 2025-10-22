Liga Mistrzów. Wyniki środowych meczów - 22.10
22 października to dzień z Ligą Mistrzów. Za nami kolejne spotkania tych elitarnych rozgrywek. Oto wyniki środowych meczów Champions League.
Athletic Bilbao - Karabach Agdam 3:1 (1:1)
Bramki: Gorka Guruzeta 40, 88; Robert Navarro 70 - Leandro Andrade 1.
Galatasaray - Bodo/Glimt 3:1 (2:0)
Bramki: Victor Osimhen 3, 33; Yunus Akgun 60 - Andreas Helmersen 76.
Atalanta Bergamo - Slavia Praga
Bayern Monachium - Club Brugge
Chelsea - Ajax
Eintracht Frankfurt - Liverpool
AS Monaco - Tottenham Hotspur
Real Madryt - Juventus
