Mistrz Polski bez szans na obronę tytułu? Straty Bogdanki LUK Lublin

Dariusz OstafińskiSiatkówka

Jak się popatrzy na typy ekspertów, to Bogdanka LUK Lublin w sezonie 2025/26 nie tylko nie obroni tytułu, ale i w ogóle nie zdobędzie medalu. Brak wiary w "Koziołki" ma jednak solidne fundamenty. Jak się popatrzy na sensacyjnego mistrza Polski minionych rozgrywek, to można mówić niemal wyłącznie o stratach.

Mistrz Polski bez szans na obronę tytułu? Straty Bogdanki LUK Lublin
fot. PAP
Czy Bogdanka LUK Lublin obroni tytuł mistrzowski?

Kiedy pytamy naszego eksperta Jakuba Bednaruka, dlaczego dał Bogdankę LUK poza podium, to z rozbrajającą szczerością przyznał: - Z sympatii. Żeby nie narzucać presji.

W poprzednim sezonie wszyscy grali dla Lublina

Jednak brak wiary w mistrza Polski jest powszechny. I nie każdy kierował się sympatią. – Pewnie, że tak. Po prostu rok temu wiele rzeczy się złożyło na to, że ta drużyna zgarnęła złoto. Warta się posypała, Projekt Warszawa też trochę obniżył loty, a murowany faworyt rozgrywek Jastrzębski Węgiel przestał grać po finale Pucharu Polski. I jeszcze Kurek wpadł w kłopoty i straciła na tym ZAKSA. Słowem okoliczności sprzyjały Bogdance. Chwała im za to, że to wykorzystali, ale to się wcale nie musi powtórzyć – zauważa Bednaruk i trudno się z nim nie zgodzić.

 

Zresztą lista problemów mistrza Polski jest zdecydowanie dłuższa. I chodzi o poważniejsze sprawy niż sprzyjające okoliczności.

Stracili człowieka, który dał im siłę i postawił na nogi Leona

Po pierwsze w klubie nie ma już trenera przygotowania fizycznego Andrzeja Zahorskiego. Lublin w poprzednim sezonie górował nad rywalami siłą fizyczną. W tym elemencie niszczył wszystkich. Kiedy inne drużyny słaniały się na nogach, to Bogdanka LUK wciąż grała tak, jakby nigdy nic. – To na pewno jest strata, ale też trzeba zrozumieć, że zmienił się pierwszy trener i to on chciał mieć nowego asystenta i nowego trenera przygotowania fizycznego – komentuje Bednaruk.

 

I być może to był błąd, bo to właśnie Zahorski był tym, który sprawił, że Wilfredo Leon był gotowy na najważniejszą część sezonu. – Na pewno Bogdanka umiejętnie ukrywała problemy zdrowotne Leona. To duża sztuka, zrobili to idealnie. A w ostatnim miesiącu Lublin na tle Jastrzębia, Zawiercia i innych wyglądał idealnie. Ta drużyna była w takiej formie, że jakby ją puścić do Final Four, to też by to wygrała – przekonuje Bednaruk.

 

Bez Zahorskiego trudno będzie to wszystko powtórzyć, a drużyna może stracić naprawdę dużo. – Bo ta ich przewaga fizyczna, to nie było 5, 10 procent, ale zdecydowanie więcej – mówi ekspert.

Trener sezonu też już ma inną pracę

Zmiana trenera też może narobić niezłego zamieszania. – Jak się popatrzy na CV, to Antiga jest górą. Sorry Botti, ale to nawet ciężko porównać. Owszem, Botti jest mistrzem Polski, Antiga nie, ale to w końcu trener mistrzów świata. Niemniej Botti zrobił wrażenie. Dla mnie to był trener sezonu 2024/25. Pochwały należą mu się choćby za to, jak połączył Leona z Sawickim. Dwóch ofensywnych graczy w jednym zespole funkcjonowało znakomicie – ocenia Bednaruk.

 

Antiga może dokonać równie wielkich rzeczy, ale dopiero zaczyna, więc potrzebuje czasu, by dobrze poznać zespół i nauczyć go takiego stylu grania, jakiego oczekuje. No i Antiga nie będzie miał Mikołaja Sawickiego, który jest zawieszony w związku z wykryciem niedozwolonych substancji w jego organizmie.

Czy i kiedy wróci Sawicki?

- Dalej nie wiemy, czy i kiedy wróci Sawicki. A odpowiedź na to pytanie pomogłabym nam lepiej ocenić szanse Bogdanki. To bardzo ważny zawodnik. Jasne, że Lublin zrobił dobre zakupy. Young czy Gyimah, to ciekawe transfery, ale Warszawa, Zawiercie i Rzeszów mają więcej jakości. Niemniej Lublin jest w tej wielkiej czwórce. Tyle tylko, że na końcu i musi liczyć, że coś się zdarzy. Wystarczy jakaś kontuzja, by układ sił zmienił się na korzyść mistrza Polski – opowiada Bednaruk.

 

Jak widać, tych punktów przemawiających za przegraną Lublina jest sporo. Jest jednak coś, co może to wszystko odwrócić. I nie chodzi tu wyłącznie o kłopoty rywali. – Wystarczy, że Leon powtórzy poprzedni sezon, czy zagra trochę lepiej, bo to poniesie tych chłopaków na jeszcze wyższy poziom. Ten jeden wielki plus może skasować te kilka minusów, o których sobie powiedzieliśmy – kwituje Bednaruk.

 

Trzeba też pamiętać o tym, że rok temu nikt nie widział Bodganki LUK w mistrzowskiej koronie. Też uważano, że ta drużyna nie ma wystarczającej liczby argumentów. Z czasem jednak je znalazł. Teraz punkt wyjścia też nie jest ciekawy, ale sport lubi płatać figle. Jedno jest pewne – drugi tytuł Bogdanki LUK byłby jeszcze większą sensacją niż ten pierwszy.

Przejdź na Polsatsport.pl
BOGDANKA LUK LUBLINPLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Artur Szalpuk - najlepsze akcje MVP meczu Ślepsk Malow Suwałki – Asseco Resovia Rzeszów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 