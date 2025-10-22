Nie żyje 20-letni piłkarz. Zderzył się z krową

Do tragedii doszło w Altos w stanie Piaui w Brazylii. Mężczyzna wracał motocyklem do domu po zakończeniu przyjęcia urodzinowego swojego ojca. Nagle na drodze pojawiło się pięć krów. Niestety, 20-latek nie zdołał wyhamować i uderzył w jedną z nich.

Ranne zwierzę uciekło, a przechodnie natychmiast rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy Brazylijczykowi. Na miejsce przyjechała policja. Funkcjonariusze potwierdzili, że piłkarz zginął na miejscu.

Specjalny komunikat po tej tragedii wydał także klub Ylano'ego, Piaui Esporte Clube.

"Piaui Esporte Clube przeżywa chwile głębokiego bólu po stracie 20-letniego napastnika Antony'ego Ylano, który zginął w wypadku w mieście Altos. Ylano występował w barwach drużyny od 2024 roku, w którym zdobył mistrzostwo Piauiense do lat 20, grał w Pucharze Piłki Nożnej Juniorów w Sao Paulo w 2025 roku i Pucharze Północno-Wschodnim do lat 20. Sportowiec w najbliższy wtorek miał rywalizować w Pucharze Brazylii do lat 20. Klub informuje, że poniedziałkowe zajęcia zostają odwołane z szacunku dla żałoby" - napisano w mediach społecznościowych.

Ylano pierwsze kroki stawiał w zespole Associacao Atletica de Altos. Później reprezentował barwy Fluminense-PL, z którego przeszedł do Piaui.

KP, Polsat Sport