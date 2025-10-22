Nieprzewidywalny przeciwnik i ogromna stawka. Raków staje do walki z Sigmą

Raków udanie wszedł w Ligę Konferencji



Choć od początku tego sezonu Raków gra w kratkę i wielu ekspertów ma zastrzeżenia do drużyny Marka Papszuna, to jednak w Europie jest zupełnie inaczej. Na otwarcie fazy ligowej zespół pewnie wygrał u siebie 2:0 z liderem ligi rumuńskiej Universitatea Craiova.

To rozbudziło nadzieje kibiców Medalików na dobrą kampanię w Europie i włączenie się do walki o awans do fazy pucharowej. Kolejny krok w tym kierunku częstochowianie mogą postawić już wieczorem 23 października.

Sigma Ołomuniec chce wyjść z dołka



Raków uda się na wyjazdowe spotkanie do czeskiego Ołomuńca. Tam czeka na nich miejscowa Sigma, której forma jest pewną niewiadomą. Zespół jest nieprzewidywalny i stać go na dobrą grę. Z drugiej strony Sigma wygrała tylko 2 z 10 ostatnich meczów o stawkę i w tym czasie zdążyła już odpaść z krajowego pucharu.

Rozgrywki Ligi Konferencji rozpoczęła od wyjazdowej porażki z włoską Fiorentiną i czeka na premierowe punkty. Starcie z Rakowem ma być okazją na wyjście z dołka i powrót na zwycięską ścieżkę. Liczymy jednak na to, że goście od początku do końca zachowają koncentrację i pokuszą się o trzy punkty.

Powrót liderów zwiększa szansę na zwycięstwo



W ostatnich tygodniach Marek Papszun musiał radzić sobie bez kilku liderów drużyny. Dobrą wiadomością jest ta, że kilku z nich wraca już do pełnych treningów i powinni być gotowi na wyjazdowe starcie z Sigmą.

Kibice wielkie nadzieje wiążą z Ivim Lopezem. Gdy gra, to należy do liderów Medalików i jest zawsze groźny dla przeciwników. Do tego kontuzję wyleczył już Jean Carlos, który również ma wiele do zaoferowania. Na ten moment wydaje się, że poza kadrą zespołu znajdą się tylko kontuzjowani:

· Zoran Arsenić

· Vladyslav Kochergin

· Erick Otieno.

Zdecydowanie więcej osłabień jest w Sigmie i Raków chce to wykorzystać.

W tym roku już ze sobą grali



Co ciekawe, drużyny grały już ze sobą w styczniu tego roku. Wówczas w pojedynku towarzyskim lepszy był Raków, który wygrał 3:2. Teraz o podobny wynik powalczy w Ołomuńcu. W czwartkowy wieczór warto śledzić poczynania Medalików w Europie. Transmisja z meczu Sigma-Raków dostępna będzie na antenach sportowych Polsatu. Początek meczu już o 21:00.

Transmisja meczu Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa w czwartek od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

Polsat Sport