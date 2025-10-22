Nowy klub Grzegorza Krychowiaka! Były reprezentant Polski zaskoczył wszystkich

Grzegorz Krychowiak znalazł nowy klub. Były reprezentant Polski zagra w Mazurze Radzymin, klubie występującym na poziomie warszawskiej ligi okręgowej.

fot. PAP
Grzegorz Krychowiak
  • Grzegorz Krychowiak został wolnym zawodnikiem po odejściu z Anorthosisu
  • Piłkarz rozważał zakończenie kariery i otrzymywał oferty z zagranicy
  • Krychowiak wybrał grę w polskim zespole Mazur Radzymin z ligi okręgowej
  • W Mazurze Radzymin grają także Jakub Rzeźniczak i raper Quebonafide

W ostatnim czasie wiele mówiło się o Grzegorzu Krychowiaku, gdyż od 1 lipca stał się wolnym zawodnikiem po tym, jak odszedł z cypryjskiego Anorthosisu. Zawodnik rozważał zarówno kontynuację kariery, jak i sportową emeryturę. Otrzymywał różne oferty, m.in. z Australii, Węgier, Kataru, Indii, Azerbejdżanu i Cypru. 

 

Jednak 35-latek zdecydował się na polski zespół, który występuje obecnie na poziomie ligi okręgowej - Mazur Radzymin. Jak podają WP Sportowe Fakty, pomocnik został już zgłoszony do rozgrywek.

 

Krychowiak nie będzie jedyną znaną postacią w swoim zespole. Barw ekipy z Mazowsza drużyny bronią już Jakub Rzeźniczak, a także raper Kuba Grabowski, znany jako Quebonafide.

 

Mazur obecnie znajduje się na 8. miejscu w warszawskiej klasie okręgowej.

