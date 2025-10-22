Pewne zwycięstwo na początek. Tak wyglądał ostatni mecz Rakowa w LK

W 1. kolejce Ligi Konferencji Raków zmierzył się na stadionie w Sosnowcu z Universitatea Craiova, trzecią drużyną poprzedniego sezonu rumuńskiej ekstraklasy.



"Medaliki" od pierwszego gwizdka arbitra zaczęły przejmować inicjatywę, nie przekładało się to jednak na sytuacje bramkowe. Pierwszym ciosem dla Rakowa nie był gol Rumunów, a kontuzja lidera drużyny, Iviego Lopeza, którego w 19. minucie zastąpił Lamine Diaby-Fadiga.



Groźnie pod bramką gości zrobiło się dopiero w 43. minucie, ale ze strzałem Ameyawa poradził sobie bramkarz rumuńskiej drużyny. Rywale "Medalików" również doszli do głosu za sprawą Stefana Baiarama, który jednak nieznacznie chybił.





Zdecydowanie ciekawiej było po zmianie stron, na samym początku drugiej połowy do bezpańskiej piłki w polu karnym dopadł Pieńko i wyprowadził Raków na prowadzenie.





Kilka minut później goście z Rumunii jeszcze bardziej skomplikowali swoją sytuację, czerwoną kartkę, po analizie VAR, za faul na Brunesie obejrzał Screciu.





Dzięki grze w przewadze piłkarze Papszuna zaczęli dominować nad przeciwnikiem, czego efektem było trafienie Repki, które ustaliło wynik spotkania na 2:0.





ST, Polsat Sport