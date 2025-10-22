Gdzie obejrzeć mecz Indykpol AZS Olsztyn - JSW Jastrzębski Węgiel?

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla w pierwszej połowie października wzięli udział w Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Turniej nie ułożył się jednak tak, jak mogliby sobie tego życzyć. W półfinale jastrzębianie ulegli 2:3 późniejszym triumfatorom, czyli Bogdance LUK Lublin, a w meczu o trzecie miejsce przegrali z Cisterna Volley, również po tie-breaku.

ZOBACZ TAKŻE: 60 porażek z rzędu. Trwa koszmarna seria siatkarskiego klubu

Utytułowaną drużynę przed sezonem mocno przebudowano. Po 13 latach jej szeregi opuścił Jakub Popiwczak, który przeniósł się do Aluronu CMC Warty Zawiercie. "Pomarańczowych" pożegnali także m.in. Tomasz Fornal u Norbert Huber. Zastąpili ich Nicolas Szerszeń, Michał Gierżot i Miran Kujundzic. Przyjęcia jastrzębian miał strzec Maksymilian Granieczny, ale doznał on poważnej kontuzji.

Gospodarzem tego spotkania będzie prawdziwa "kuźnia talentów" PlusLigi - Indykpol AZS Olsztyn. To właśnie w tym klubie swoje wielkie kariery rozpoczynali m.in Jakub Kochanowski, Marcin Możdżonek czy Łukasz Kadziewicz. Teraz o sile tej drużyny będą stanowić Arthur Szwarc, Johannes Tille i Łukasz Kozub.

W ubiegłym sezonie AZS Olsztyn zakończył rozgrywki ligowe na dziewiątym miejscu. Jastrzębski Węgiel uplasował się tuż za podium - na czwartej lokacie.

Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - JSW Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport