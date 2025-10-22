PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - JSW Jastrzębski Węgiel. Kto wygrał? Wynik meczu

Sezon 2024/2025 PlusLigi Indykpol AZS Olszyn zakończył na dziewiątym miejscu. Lepiej poszło jastrzębianom, którzy uplasowali się tuż za podium - na czwartej lokacie.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrz Polski bez szans na obronę tytułu? Straty Bogdanki LUK Lublin

W poprzednim sezonie Jastrzębski Węgiel i Indykpol AZS Olsztyn grały ze sobą dwa razy. W obu spotkaniach lepsi byli "Pomarańczowi", którzy stracili w nich tylko jednego seta.

Jak będzie tym razem?

Indykpol AZS Olsztyn - JSW Jastrzębski Węgiel. Kto wygrał? Wynik meczu

To pytanie zadają sobie fani siatkówki w Polsce. Jaki był wynik meczu Indykpol AZS Olsztyn - JSW Jastrzębski Węgiel dowiemy się w środę wieczorem. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:30.