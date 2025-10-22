Obie drużyny przed startem przeszły solidną przebudowę. Z olsztyńską drużyną pożegnali się Eemi Tervaportti oraz Karol Jankiewicz, a ich miejsce zajęli Johannes Tille i Łukasz Kozub. Z Indykpolem rozstali się też przyjmujący Manuel Armoa i Nicolas Szerszeń, a pojawili się Paweł Halaba i Karol Borkowski. Odszedł również reprezentant Polski Szymon Jakubiszak, a nowym środkowym olsztyńskiego klubu został Seweryn Lipiński. Do drużyny dołączył również kanadyjski atakujący Arthur Szwarc.

JSW Jastrzębski Węgiel również opuściło wiele gwiazd - m.in. Tomasz Fornal, Norbert Huber i Jakub Popiwczak. Drużynę wzmocniło kilku doświadczonych zawodników, a także wielka nadzieja polskiej siatkówki - libero Maksymilian Granieczny, który wraca do Jastrzębia-Zdroju po dwóch latach. Niestety, na jego debiut trzeba będzie poczekać. 20-latek złamał bowiem kości dłoni i musiał być operowany.

Do zmiany doszło również na stanowisku trenera. Odszedł słynny Marcelo Mendez, który poprowadził jastrzębian do wielu sukcesów. Jego miejsce zajął Andrzej Kowal - doświadczony trener, który przed laty święcił sukcesy z Asseco Resovią.

Relacja live i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport