PlusLiga: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Bogdanka LUK Lublin. Kto wygrał? Wynik meczu

Siatkówka

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa kontra Bogdanka LUK Lublin to spotkanie pierwszej kolejki PlusLigi. Kto wygrał mecz Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Bogdanka LUK Lublin? Sprawdź wynik.

fot. PAP

W sezonie 2024/2025 PlusLigi Bogdanka LUK Lublin zdobyła mistrzostwo Polski. Siatkarze z Częstochowy również mogą zaliczyć poprzednie rozgrywki do udanych - uplasowali się na ósmej lokacie.

 

W poprzednim sezonie Bogdanka i popularny "Norwid" mierzyły się ze sobą trzy razy - dwukrotnie w ramach PlusLigi i raz w Pucharze Polski. Wszystkie mecze padły łupem siatkarzy z Lublina.

 

Jak będzie tym razem?

PlusLiga: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Bogdanka LUK Lublin. Kto wygrał? Wynik meczu

To pytanie zadają sobie fani siatkówki. O tym, jaki był wynik meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Bogdanka LUK Lublin dowiemy się w środę wieczorem. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:30. 

