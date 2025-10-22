Gdzie obejrzeć mecz Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Bogdanka LUK Lublin?

W obu zespołach przed rozpoczęciem sezonu doszło do kilku zmian. Pod Jasną Górą pojawił się m.in. jeden z najlepszych rozgrywających świata - Luciano De Cecco. 37-latek będzie miał do dyspozycji m.in. Jakuba Nowaka na środku siatki oraz Bartłomieja Lipińskiego, Milada Ebadipoura i Patrika Indrę na skrzydłach.

Mocny skład ma również ekipa mistrza Polski. Wilfredo Leon, Aleks Grozdanov i Hilie Henno - to właśnie do nich piłki będzie kierował kapitan zespołu, Marcin Komenda.

Siatkarze Bogdanki wygrali przedsezonowy Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. "Norwid" natomiast uplasował się na czwartym miejscu VII Memoriału im. Janusza Sikorskiego.

Transmisja meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Bogdanka LUK Lublin w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport