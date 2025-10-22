Nowy sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wyższe nagrody dla polskich medalistów

W środę 22 października w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się oficjalna konferencja prasowa. Podczas niej Radosław Piesiewicz ogłosił, że nowym sponsorem generalnym PKOl-u zostanie licencjonowana giełda krytpowalut zondacrypto.

Co więcej, dzięki tej współpracy Dom Polskiego Sportu otrzyma nazwę zondacrypto Centrum Olimpijskie. zondacrypto stała się również oficjalną giełdą kryptowalut olimpijskiej reprezentacji Polski.

- Jako Polski Komitet Olimpijski potrzebujemy tak mocnych brandów i marek, które będą nas wspierały i razem z nami będą budowały tożsamość reprezentacji olimpijskiej. Proszę pamiętać, że PKOl opiera się w głównej mierze na sponsorach prywatnych, nie mamy wsparcia z budżetu państwa. Tym bardziej kluczowe jest to, co dzisiaj się dzieje - powiedział Piesiewicz.

Na konferencji obecny był również Przemysław Kral, CEO zondacrypto.

- Chciałem podziękować z głębi serca. Z prezesem Piesiewiczem dogadaliśmy się w ciągu jednego dnia. Zmierzamy w tę samą stronę, chcemy wspierać polski sport olimpijski. To partnerstwo będzie trwało, bo stworzyliśmy coś niesamowitego. Ten dzień jest ukoronowaniem naszych starań - ocenił Kral.

Ogłoszona w środę współpraca przełoży się także na nagrody dla polskich medalistów olimpijskich.

- Za złoty medal będzie 500 tysięcy złotych, z czego 250 tysięcy w tokenach. Za srebrny medal będzie 400 tysięcy, z czego 200 tysięcy w tokenach. Za brązowy medal będzie 300 tysięcy, w tym 150 tysięcy w tokenach. Mamy rozpisane wszystkie konkurencje drużynowe i wynagrodzenia trenerów. Podwajamy nagrody dla naszych medalistów - ogłosił Piesiewicz.

Nagrodzeni zostaną również polscy sportowcy, którzy uplasują się na miejscach 4-8.

Ogłoszono też powstanie pierwszego na świecie tokenu organizacji olimpijskiej - token TeamPL.

zondacrypto to licencjonowana giełda kryptowalut, która umożliwia kupno, sprzedaż i handel cyfrowymi walutami.

Polsat Sport