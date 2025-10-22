Siatkarska magia jeszcze nie dała wygranej! Jak wyglądał debiut Luciano De Cecco w PlusLidze?
Na ten moment czekało wielu kibiców siatkówki! Jeden z najlepszych rozgrywających świata Luciano De Cecco zadebiutował w PlusLidze. Kreator gry Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa pokazał kilka kapitalnych zagrań, ale w lepszym humorze spotkanie kończył jego rywal z drugiej strony siatki. Bogdanka LUK Lublin wygrała 3:0, a Marcin Komenda został uznany MVP meczu.
Luciano De Cecco - najlepsze akcje w debiucie w PlusLidze
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Bogdanka LUK Lublin. Skrót meczu
Luciano De Cecco zadebiutował w PlusLidze. Jeden z najlepszych rozgrywających świata w lipcu został oficjalnie zawodnikiem klubu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Reprezentant Argentyny największą sławę zyskał grając w drużynach z Italii, m.in. Sir Safety Perugia, Cucine Lube Civitanova czy ostatnio Modena Volley.
Drużyna z Częstochowy na inaugurację zmagań w PlusLidze przegrała z Bogdanką LUK Lublin 0:3, ale w spotkaniu z aktualnym mistrzem Polski De Cecco zademonstrował kilka efektownych akcji. Zdobył też dwa punkty - jeden blokiem i jeden zaskakując rywali atakiem z drugiej piłki.
Luciano De Cecco - najlepsze akcje w debiucie w PlusLidze:
Więcej powodów do radości miał jednak jego rywal z Bogdanki - Marcin Komenda. Rozgrywający reprezentacji Polski poprowadził drużynę do zwycięstwa i został wybrany najlepszym zawodnikiem (MVP) tej konfrontacji. Popisał się w tym starciu aż pięcioma punktowymi blokami.