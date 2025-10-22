Skromnie i z problemami. Tak wyglądał ostatni mecz Jagiellonii w LK

W pierwszej kolejce Jagiellonia zmierzyła się z maltańskim Hamrun Spartans. Przeciwnik na papierze dużo słabszy od polskiej drużyny wyszedł na to spotkanie bez kompleksów. W początkowej fazie pomimo pozornej kontroli gry przez gospodarzy, Maltańczycy kilkukrotnie ruszali do groźnych kontrataków. Drużyna Siemieńca miała większe posiadanie piłki, ale to Hamrun pierwszy doszedł do głosu, gdyby nie świetna interwencja Sławomira Abramowicza goście wyszliby na sensacyjne prowadzenie.

Po tej sytuacji piłkarze Jagiellonii wreszcie się obudzili, w 38 minucie piłkę do siatki skierował Jesus Imaz, jednak radość kibiców nie trwała zbyt długo. Sędzia po analizie VAR dopatrzył się faulu Pululu i anulował bramkę.



Druga połowa stała już pod znakiem ataków głównie Jagiellonii. Bliski trafienia był Vital, a po chwili bramkarza Hamrun pokonał Pululu. Tym razem arbiter dostrzegł pozycję spaloną napastnika i wciąż było 0:0.





57. minuta to moment, w którym wreszcie "Duma Podlasia" trafiła do siatki zgodnie z przepisami. Futbolówkę odebrał Pululu, zagrał do Imaza, a ten się nie pomylił i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.



Kilka minut później sytuacja dla polskiej ekipy stała się jeszcze korzystniejsza, napastnik rywali otrzymał czerwoną kartkę, to sprawiło, że do końca spotkania Jagiellonia kontrolowała wydarzenia na boisku. Białostoczanie mieli jeszcze sporo szans, by podwyższyć prowadzenie, lecz szwankowała skuteczność i mecz zakończył się skromnym 1:0.

Strasbourg - Jagiellonia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.





Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

ST, Polsat Sport