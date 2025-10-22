Szczera spowiedź siatkarskiego mistrza olimpijskiego. Żałuje, że słuchał asa Barcelony

Tande Ramos był członkiem siatkarskiej ekipy "Canarinhos", która w 1992 roku w Barcelonie w wielkim stylu sięgnęła po olimpijskie złoto, tracąc w trakcie turnieju zaledwie trzy sety (po jednym w fazie grupowej ze Wspólnotą Niepodległych Państw i Kubą oraz w półfinale ze Stanami Zjednoczonymi). Brazylijczyk, wówczas 22-latek, przyznał, że ogromny sukces nie tylko wywrócił jego życie do góry nogami, ale i... całkowicie rozleniwił.

- Po zdobyciu olimpijskiego złota wróciłem do ojczyzny przekonany z myślą, że jestem jak gwiazda muzyki. Wyjeżdżałem do Barcelony niemal nieznany, na lotnisku był ze mną tylko ojciec, który zawiózł mnie na samolot, a po powrocie nie mogłem zrobić kroku z powodu liczby kibiców, cieszących się naszym zwycięstwem. To było szalone. Z dnia na dzień staliśmy się "Złotymi Chłopcami" i ta sława trochę nas przytłoczyła. Byliśmy w centrum uwagi, kontrakty reklamowe spływały szerokim strumieniem, a wiele razy zdarzyło się, że kiedy wszedłem do centrum handlowego, po chwili musiałem z niego uciekać, bo ludzie dosłownie się na mnie rzucali. To było absurdalne i sprawiło, że przestaliśmy się koncentrować na tym, co najważniejsze - wspomina Tande Ramos.

Brazylijczyk dodał, że największą zmorą był dla niego - paradoksalnie - jego ogromny talent i to, że wszystko przychodziło mu z łatwością.

- Talent trzeba obudować ciężką pracą, ale zrozumiałem to dopiero po czasie. Myślę, że mogłem być dużo lepszym zawodnikiem i osiągnąć znacznie więcej, gdybym sumiennie trenował, zwłaszcza w młodości, w okresie, gdy trzeba było dawać z siebie wszystko podczas zajęć. Byłem niezwykle utalentowanym siatkarzem i jak mantrę powtarzałem słowa Romario (byłego piłkarza między innymi PSV Eindhoven i Barcelony, mistrza świata z 1994 roku - przyp. red.), który mówił, że skoro wszystko się udaje, to po co trenować. Moi koledzy ciężako harowali w hali i na siłowni, ale podczas meczów to ja w decydujących momentach brałem na siebie odpowiedzialność i to ja błyszczałem. Zacząłem wierzyć, że tak będzie zawsze - wyznał Tande.

Były siatkarz dodał, że to właśnie zbytnie przekonanie o własnych umiejętnościach prawdopodobnie zgubiło kadrę "Canarinhos" na kolejnych igrzyskach olimpijskich, w 1996 roku w Atlancie. Brazylijczycy wyszli wówczas z grupy z drugiego miejsca (za Kubą), ale odpadli w ćwierćfinale po porażce 2:3 z Jugosławią i w turnieju zajęli ostatecznie dopiero 5. miejsce.

Sam Tande Ramos przeszedł później z siatkówki halowej na jej plażową odmianę i - w parze z Emanuelem Rego - sięgnął nawet po złoty medal World Tour w 2001 roku.