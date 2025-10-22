Szczera spowiedź siatkarskiego mistrza olimpijskiego. Żałuje, że słuchał asa Barcelony

Robert IwanekSiatkówka

Alexandre Ramos Samuel, znany bardziej pod pseudonimem Tande Ramos, siatkarski mistrz olimpijski z 1992 roku, udzielił długiego wywiadu telewizji Globo, w którym przyznał, że mógłby osiągnąć dużo więcej, gdyby w życiu nie kierował się filozofią Romario, byłego piłkarza, znanego z gry w Barcelonie.

Szczera spowiedź siatkarskiego mistrza olimpijskiego. Żałuje, że słuchał asa Barcelony
Fot. AFP
Tande Ramos przyznał, że gdyby sumiennie trenował, mógłby osiągnąć znacznie więcej

Tande Ramos był członkiem siatkarskiej ekipy "Canarinhos", która w 1992 roku w Barcelonie w wielkim stylu sięgnęła po olimpijskie złoto, tracąc w trakcie turnieju zaledwie trzy sety (po jednym w fazie grupowej ze Wspólnotą Niepodległych Państw i Kubą oraz w półfinale ze Stanami Zjednoczonymi). Brazylijczyk, wówczas 22-latek, przyznał, że ogromny sukces nie tylko wywrócił jego życie do góry nogami, ale i... całkowicie rozleniwił.

 

ZOBACZ TAKŻE: As za asem! Fenomenalne osiągnięcie Wilfredo Leona. Nikt przed nim tego nie dokonał

 

- Po zdobyciu olimpijskiego złota wróciłem do ojczyzny przekonany z myślą, że jestem jak gwiazda muzyki. Wyjeżdżałem do Barcelony niemal nieznany, na lotnisku był ze mną tylko ojciec, który zawiózł mnie na samolot, a po powrocie nie mogłem zrobić kroku z powodu liczby kibiców, cieszących się naszym zwycięstwem. To było szalone. Z dnia na dzień staliśmy się "Złotymi Chłopcami" i ta sława trochę nas przytłoczyła. Byliśmy w centrum uwagi, kontrakty reklamowe spływały szerokim strumieniem, a wiele razy zdarzyło się, że kiedy wszedłem do centrum handlowego, po chwili musiałem z niego uciekać, bo ludzie dosłownie się na mnie rzucali. To było absurdalne i sprawiło, że przestaliśmy się koncentrować na tym, co najważniejsze - wspomina Tande Ramos.

 

Brazylijczyk dodał, że największą zmorą był dla niego - paradoksalnie - jego ogromny talent i to, że wszystko przychodziło mu z łatwością.

 

- Talent trzeba obudować ciężką pracą, ale zrozumiałem to dopiero po czasie. Myślę, że mogłem być dużo lepszym zawodnikiem i osiągnąć znacznie więcej, gdybym sumiennie trenował, zwłaszcza w młodości, w okresie, gdy trzeba było dawać z siebie wszystko podczas zajęć. Byłem niezwykle utalentowanym siatkarzem i jak mantrę powtarzałem słowa Romario (byłego piłkarza między innymi PSV Eindhoven i Barcelony, mistrza świata z 1994 roku - przyp. red.), który mówił, że skoro wszystko się udaje, to po co trenować. Moi koledzy ciężako harowali w hali i na siłowni, ale podczas meczów to ja w decydujących momentach brałem na siebie odpowiedzialność i to ja błyszczałem. Zacząłem wierzyć, że tak będzie zawsze - wyznał Tande.

 

Były siatkarz dodał, że to właśnie zbytnie przekonanie o własnych umiejętnościach prawdopodobnie zgubiło kadrę "Canarinhos" na kolejnych igrzyskach olimpijskich, w 1996 roku w Atlancie. Brazylijczycy wyszli wówczas z grupy z drugiego miejsca (za Kubą), ale odpadli w ćwierćfinale po porażce 2:3 z Jugosławią i w turnieju zajęli ostatecznie dopiero 5. miejsce.

 

Sam Tande Ramos przeszedł później z siatkówki halowej na jej plażową odmianę i - w parze z Emanuelem Rego - sięgnął nawet po złoty medal World Tour w 2001 roku.

Przejdź na Polsatsport.pl
ALEXANDRE RAMOS SAMUELBRAZYLIAFC BARCELONAINNEROMARIOSIATKÓWKATANDE RAMOS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Damian Wojtaszek: Koszulka z kapitańską belką nie ciąży, to tylko zaszczyt
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 