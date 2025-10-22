Szeroka kadra na mistrzostwa świata ogłoszona. Kto dostał powołanie?

Polki trafiły do grupy F, w której zmierzą się z Francuzkami, Chinkami i Tunezyjkami. Do rundy głównej MŚ awansują trzy najlepsze drużyny, z zachowaniem zdobytych punktów. Reprezentacja Polski zainauguruję mistrzostwa starciem z Chinami 28 listopada o 18:30. Wszystkie mecze grupy F zostaną rozegrane w holenderskim 's-Hertogenbosch.

Szeroki skład reprezentacji Polski na MŚ 2025 kobiet:

Balsam, Magda (CSM Slatina, ROU)

Cygan, Katarzyna (MKS PR Gniezno Sp. z o.o.)

Domagalska, Oliwia (MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Drażyk, Magdalena (KPR Kobierzyce)

Głębocka, Nikola (MKS PR Gniezno Sp. z o.o.)

Górna, Adrianna (MKS Lublin S.A.)

Grabińska, Klaudia (EKS Start Elbląg S. A.)

Granicka, Joanna (VfL Oldenburg, GER)

Hartman, Malwina (MKS PR Gniezno Sp. z o.o.)

Hypka, Aleksandra (MKS PR Gniezno Sp. z o.o.)

Janas, Natalia (MKS Zagłębie Lubin S.A.)

Kobylińska, Monika (S.C. Gloria 2018 Bistrita, ROU)

Kochaniak, Karolina (MKS Zagłębie Lubin S.A.)

Łęgowska, Monika (MKS PR Gniezno Sp. z o.o.)

Lipok, Żaneta (MKS PR Gniezno Sp. z o.o.)

Michalak, Daria (HC Dunarea Braila, ROU)

Nocuń, Dagmara (Buducnost Podgorica, MNE)

Noga, Patrycja (MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Nosek, Natalia (SCM Universitatea Craiova, ROU)

Olek, Aleksandra (HC Dunarea Braila, ROU)

Pankowska, Natalia (MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Płaczek, Adrianna (DVSC Schaeffler, HUN)

Polańska, Marcelina (MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Przywara, Daria (MKS Lublin S.A.)

Rosiak, Aleksandra (MKS Lublin S.A.)

Sarnecka, Karolina (MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Szynkaruk, Daria (MKS Lublin S.A.)

Tomczyk, Aleksandra (MKS Lublin S.A.)

Uścinowicz, Paulina (Sport-Union Neckarsulm, GER)

Wdowiak, Paulina (MKS Lublin S.A.)

Weber, Weronika (MKS Zagłębie Lubin S.A.)

Więckowska, Dominika (MKS Lublin S.A.)

Więckowska, Magda (MKS Lublin S.A.)

Zima, Barbara (MKS Zagłębie Lubin S.A.)

Zimny, Aleksandra (S.C. Gloria 2018 Bistrita, ROU)

Polsat Sport