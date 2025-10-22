Szymon Kołecki ciężko znokautowany! Tak wyglądała walka wieczoru Babilon MMA 53 (WIDEO)

Na gali Babilon MMA 53 Szymon Kołecki nie przedłużył imponującej serii zwycięstw w formule MMA. Złoty medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów przegrał przez nokaut w drugiej rundzie z Marcinem Łazarzem. Już 21 listopada na gali z numerem 55 legendarny polski sportowiec będzie miał okazję do rewanżu. Jak wyglądał pierwszy pojedynek Kołeckiego z Łazarzem?

Szymon Kołecki ciężko znokautowany! Tak wyglądała walka wieczoru Babilon MMA 53 (WIDEO)
fot. Polsat Sport
Marcin Łazarz znokautował Szymona Kołeckiego. Jak będzie wyglądał rewanż?

Pojedynek, który był zwieńczeniem lipcowej gali w Międzyzdrojach, miał bardzo widowiskowy przebieg. W drugiej rundzie "Bane" zaczął stopniowo rozbijać defensywę byłego sztangisty, który bezskutecznie szukał sprowadzenia. Jedna z wymian zakończyła się dla Kołeckiego lądowaniem na macie, gdzie Łazarz dopełnił dzieła zniszczenia. 

 

Dla Kołeckiego była to dopiero druga przegrana w zawodowym MMA i pierwsza przed czasem. Pierwszą porażkę poniósł z rąk Michała Bobrowskiego, lecz miało to miejsce siedem lat temu. Z kolei Łazarz odniósł drugie zwycięstwo z rzędu. 

 

21 listopada na gali KPS Food & Elmas Babilon MMA 55 dojdzie do wielkiego rewanżu. Walka Kołeckiego z Łazarzem ponownie będzie głównym pojedynkiem wieczoru. 

 

Oprócz Kołeckiego i Łazarza, podczas wydarzenia w Radomiu zobaczymy między innymi byłego utytułowanego polskiego pięściarza Krzysztofa Głowackiego, który od kilku lat próbuje swoich sił w MMA.

 

Transmisja gali Babilon MMA 55 na sportowych antenach Polsatu.

