Szymon Kołecki ciężko znokautowany! Tak wyglądała walka wieczoru Babilon MMA 53 (WIDEO)

Pojedynek, który był zwieńczeniem lipcowej gali w Międzyzdrojach, miał bardzo widowiskowy przebieg. W drugiej rundzie "Bane" zaczął stopniowo rozbijać defensywę byłego sztangisty, który bezskutecznie szukał sprowadzenia. Jedna z wymian zakończyła się dla Kołeckiego lądowaniem na macie, gdzie Łazarz dopełnił dzieła zniszczenia.

Dla Kołeckiego była to dopiero druga przegrana w zawodowym MMA i pierwsza przed czasem. Pierwszą porażkę poniósł z rąk Michała Bobrowskiego, lecz miało to miejsce siedem lat temu. Z kolei Łazarz odniósł drugie zwycięstwo z rzędu.

21 listopada na gali KPS Food & Elmas Babilon MMA 55 dojdzie do wielkiego rewanżu. Walka Kołeckiego z Łazarzem ponownie będzie głównym pojedynkiem wieczoru.

Oprócz Kołeckiego i Łazarza, podczas wydarzenia w Radomiu zobaczymy między innymi byłego utytułowanego polskiego pięściarza Krzysztofa Głowackiego, który od kilku lat próbuje swoich sił w MMA.

Transmisja gali Babilon MMA 55 na sportowych antenach Polsatu.

BS, Polsat Sport