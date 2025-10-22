Tauron Liga siatkarek. Transmisje TV i stream online - 3. kolejka. Gdzie oglądać mecze?
Przed nami już trzecia kolejka sezonu Tauron Ligi. Na hit tej serii spotkań zapowiada się starcie PGE Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów. Kiedy grają siatkarki? Jakie są godziny rozgrywania meczów? Transmisje spotkań Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Sprawdź plan transmisji meczów 3. kolejki Tauron Ligi.
PGE Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów to mecz, który jest awizowany jako hit trzeciej kolejki spotkań Tauron Ligi. Trzecia drużyna poprzedniego sezonu podejmie mistrza Polski, a na parkiecie Sport Areny pojawi się wiele siatkarskich gwiazd, a wśród nich reprezentantki Polski.
Interesująco zapowiadają się również inne konfrontacje. W starciu niepokonanych dotychczas ekip ŁKS Commercecon Łódź zmierzy się z Moya Radomką Radom. Siatkarki Lotto Chemika Police, które rozpoczęły sezon od dwóch zwycięstw podejmą BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.
W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Terminarz i plan transmisji meczów 3. kolejki Tauron Ligi:
2025-10-23: UNI Opole – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki (czwartek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 3)
2025-10-24: PGE Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-10-24: #VolleyWrocław – ITA Tools Stal Mielec (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-10-25: Metalkas Pałac Bydgoszcz – Sokół & Hagric Mogilno (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-10-27: ŁKS Commercecon Łódź – Moya Radomka Radom (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-10-27: Lotto Chemik Police – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1).
