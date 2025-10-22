Tauron Liga siatkarek. Transmisje TV i stream online - 3. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

PGE Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów to mecz, który jest awizowany jako hit trzeciej kolejki spotkań Tauron Ligi. Trzecia drużyna poprzedniego sezonu podejmie mistrza Polski, a na parkiecie Sport Areny pojawi się wiele siatkarskich gwiazd, a wśród nich reprezentantki Polski.

Zobacz także: 1001 punktowych bloków! Karol Kłos dokonał tego jako trzeci siatkarz w historii

Interesująco zapowiadają się również inne konfrontacje. W starciu niepokonanych dotychczas ekip ŁKS Commercecon Łódź zmierzy się z Moya Radomką Radom. Siatkarki Lotto Chemika Police, które rozpoczęły sezon od dwóch zwycięstw podejmą BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Terminarz i plan transmisji meczów 3. kolejki Tauron Ligi:

2025-10-23: UNI Opole – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki (czwartek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-10-24: PGE Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-24: #VolleyWrocław – ITA Tools Stal Mielec (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-25: Metalkas Pałac Bydgoszcz – Sokół & Hagric Mogilno (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-27: ŁKS Commercecon Łódź – Moya Radomka Radom (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-27: Lotto Chemik Police – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1).

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI