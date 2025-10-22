Ten mecz powinien być formalnością, ale może się okazać wielką wpadką. Lech musi być czujny!

Imponujący początek Ligi Konferencji



Lech Poznań ma za sobą imponujący początek Ligi Konferencji UEFA. Trzy tygodnie temu wygrał u siebie aż 4:1 z Rapidem Wiedeń, który zajmował wtedy pierwsze miejsce w lidze austriackiej. Podopieczni Nielsa Frederiksena zagrali koncertowo i bez większych problemów strzelili kilka goli mocnemu rywalowi.

To rozbudziło nadzieje na dobry wynik w Europie i minimum awans do fazy pucharowej prestiżowych rozgrywek. Kibice liczą na to, że Kolejorz pójdzie za ciosem i sięgnie po kolejne zwycięstwo.

Lincoln to europejski kopciuszek



Mistrzów Polski czeka wyjazd do Gibraltaru, gdzie zagrają z zespołem Lincoln Red Imps. To półamatorska drużyna, dla której sam awans do fazy zasadniczej europejskiego pucharu jest już wielkim sukcesem.

Na otwarcie Ligi Konferencji gracze Lincoln nie mieli szans ze Zrinjskim Mostarem z Bośni i Hercegowiny. Skończyło się bolesnym 0:5. To sprawia, że mało kto daje szanse Lincoln na dobry wynik przeciwko Lechowi. Europejski kopciuszek z pewnością pokusi się o sensację, jednak jest skazywany na pożarcie.

Każdy inny wynik niż wysokie zwycięstwo będzie sensacją



Biorąc pod uwagę potencjał kadrowy obu drużyn oraz dotychczasowe wyniki, faworyt jest tylko jeden. Potwierdzają to opinie piłkarskich ekspertów. Każdy inny wynik, niż wysokie zwycięstwo Kolejorza, uznany zostanie za niespodziankę. Mało kto wyobraża sobie wpadkę, jaką byłaby strata punktów na Gibraltarze.

Stawka jest wysoka. Jeżeli Lech wygra, to po dwóch kolejkach będą mieli komplet punktów i zbliżą się do awansu do fazy pucharowej. Wydaje się to planem minimum na tę kampanię w Lidze Konferencji.

Zagrają na malowniczym obiekcie. Transmisja w Polsacie



UEFA dopuściła stadion Lincoln do europejskich pucharów. To oznacza, że spotkanie z Lechem odbędzie się na malowniczo położonym obiekcie Victoria Stadium o pojemności kilku tysięcy miejsc. Stadion ten otoczony jest skalnymi klifami i morzem.

Mecz Lincoln - Lech transmitowany będzie na sportowych antenach Polsatu, a z tej okazji stacja przygotowała też studio eksperckie. Lech leci na Gibraltar po kolejne zwycięstwo, jednak musi być czujny. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 21.

Transmisja meczu Lincoln Red Imps FC - Lech Poznań w czwartek od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

Polsat Sport