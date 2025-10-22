To nie będzie zwykły mecz! Jagiellonia może napisać nowy rozdział w historii klubu

Jagiellonia chce kontynuować wyjątkową passę



Ten sezon rozpoczął się dla Jagiellonii od porażki 0:4 z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Podziałało to na białostoczan jak zimny prysznic. Od tego momentu notują fantastyczną passę 17 meczów o stawkę bez porażki na wszystkich frontach.

Dzięki temu prowadzą w tabeli PKO BP Ekstraklasy oraz odnieśli zwycięstwo na otwarcie Ligi Konferencji, gdy przed własną publicznością pokonali 1:0 maltański Hamrun. To dobry prognostyk przed wyjazdem do Francji. Jagiellonia zmierzy się z czołowym klubem z lig TOP 5 w Europie i będzie to dla niej kolejny ważny test.

Strasbourg to zaskoczenie początku tego sezonu w Ligue 1



Białostoczanie staną przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ Strasbourg to zaskoczenie początku tego sezonu we francuskiej Ligue 1. Po ośmiu kolejkach drużyna zajmuje trzecie miejsce w lidze, tracąc zaledwie dwa punkty do Olympique Marsylia i jedno oczko do broniącego tytułu PSG.

Do tego w ostatni weekend Strasbourg grał na wyjeździe z paryżanami i sensacyjnie zremisował 3:3, choć do 58. minuty prowadził 3:1. Drużyna gra ładną dla oka piłkę i chce pisać swoją historię w Europie. Jagiellonie czeka ciężki bój.

Zwycięstwo zostanie zapamiętane na długo



Jagiellonia w najnowszej historii odniosła już kilka prestiżowych zwycięstw. W poprzedniej edycji Ligi Konferencji UEFA wygrała na wyjeździe m.in. z FC Kopenhagą. Białostoczanie na rozkładzie mają też takie ekipy jak:

· Cercle Brugge

· Silkeborg

· Molde.

Teraz jednak poziom trudności znacznie wzrasta. Jeżeli uda się pokonać Strasbourg, to może to być największe zwycięstwo w historii klubu z Podlasia. Czy uda się dopisać ten piękny rozdział? Kibice z pewnością zapamiętaliby to na długo.

Czy Jagiellonia utrze nosa faworytowi?



Eksperci piłkarscy są zgodni i w roli faworyta do zwycięstwa stawiają Strasbourg. Jagiellonia jedzie do Francji w roli pretendenta i chce utrzeć nosa faworytowi.

Aby to się udało, musi zagrać bardzo odpowiedzialnie w obronie oraz wykorzystać wszystkie szanse w ataku. Każde z nich będzie miało znaczenie. W czwartkowy wieczór warto usiąść przed telewizorem i dopingować białostoczan.

Transmisja meczu RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

Polsat Sport