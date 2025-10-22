Transfer medyczny w Ekstraklasie! Duże nazwisko w Zagłębiu

Piłka nożna

Rafał Gikiewicz został zawodnikiem grającego w Ekstraklasie KGHM Zagłębia Lubin. Bramkarz dołączył do klubu z Dolnego Śląska na zasadzie transferu medycznego.

Transfer medyczny w Ekstraklasie! Duże nazwisko w Zagłębiu
fot. PAP
Rafał Gikiewicz

Transfer medyczny klub może przeprowadzić w momencie, kiedy jeden z jego podstawowych zawodników nabawi się poważnego urazu. I do takiej właśnie sytuacji doszło w Zagłębiu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ten mecz powinien być formalnością, ale może się okazać wielką wpadką. Lech musi być czujny!

 

W meczu z Legią Warszawa po jeden z interwencji Dominik Hładun zaczął wzywać na pomoc lekarzy. Uraz okazał się na tyle poważny, że bramkarz nie mógł kontynuować gry i ze łzami w oczach opuścił boisko. Golkipera czeka dłuższa przerwa.

 

Zagłębie w trybie natychmiastowym zaczęło szukać nowego bramkarza i sięgnęło po Gikiewicza. W tym sezonie wystąpił on w dwóch meczach Widzewa Łódź, a w przeszłości bronił barw m.in. Śląska Wrocław, Unionu Berlin i FC Augsburg. 37-letni zawodnik podpisał kontrakt do końca trwającego sezonu.

Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAEKSTRAKLASA 2025/26PIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASAPKO BP EKSTRAKLASA 2025/26RAFAŁ GIKIEWICZZAGŁĘBIE LUBIN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Raków Częstochowa - Univ. Craiova. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 