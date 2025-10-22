Transfer medyczny w Ekstraklasie! Duże nazwisko w Zagłębiu

Transfer medyczny klub może przeprowadzić w momencie, kiedy jeden z jego podstawowych zawodników nabawi się poważnego urazu. I do takiej właśnie sytuacji doszło w Zagłębiu.

W meczu z Legią Warszawa po jeden z interwencji Dominik Hładun zaczął wzywać na pomoc lekarzy. Uraz okazał się na tyle poważny, że bramkarz nie mógł kontynuować gry i ze łzami w oczach opuścił boisko. Golkipera czeka dłuższa przerwa.

Zagłębie w trybie natychmiastowym zaczęło szukać nowego bramkarza i sięgnęło po Gikiewicza. W tym sezonie wystąpił on w dwóch meczach Widzewa Łódź, a w przeszłości bronił barw m.in. Śląska Wrocław, Unionu Berlin i FC Augsburg. 37-letni zawodnik podpisał kontrakt do końca trwającego sezonu.