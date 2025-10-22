Wielkie zmiany w Lidze Mistrzów! Właśnie to ogłoszono

W Lidze Mistrzów 24 drużyny będą dzielone na sześć grup po cztery. Do kolejnej fazy, nazwanej zasadniczą, awansują po dwie najlepsze z każdej. Natomiast te z miejsce trzecich i czwartych będą kontynuowały grę w Lidze Europejskiej.

W fazie zasadniczej LM 12 zespołów zostanie podzielonych na dwie grupy po sześć. Po cztery najlepsze awansują do ćwierćfinałów. Ich zwycięzcy wystąpią w turnieju Final 4.

W Lidze Europejskiej 32 ekipy nadal będą dzielone na osiem grup po cztery. Po dwie najlepsze drużyny dostaną się do fazy play-off. Do nich dołączy 12 zespołów z trzecich i czwartych miejsc w LM. Łącznie na tym etapie będzie 28 zespołów.

Stworzą one 14 par, a wygrani dwumeczów awansują do 1/8 finału. Na tym etapie do 14 zwycięzców znów dołączą drużyny z LM. Tym razem dwie, które zajęły piąte miejsca w swoich grupach fazy zasadniczej. Powstała "16" do końca już będzie grała systemem pucharowym.

W grudniu ma zapaść decyzja odnośnie liczby miejsc, jakie kraje będą miały w tych rozrywkach. W obecnej edycji LM Polskę reprezentują Orlen Wisła Płock i Industria Kielce, a w Lidze Europejskiej gra Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski. KGHM Chrobry Głogów odpadł w kwalifikacjach.

W planach jest także reforma kobiecych rozgrywek, ale od sezonu 2027/28.

Transmisje Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych od sezonu 2026/27 na sportowych antenach Polsatu.