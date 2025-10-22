Zieliński/Pavlasek - Arends/Johnson na żywo. ATP w Bazylei. Relacja live i wynik online

Julian CieślakTenis

Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Sander Arends/Luke Johnson to ćwierćfinał turnieju ATP w Bazylei. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Sander Arends/Luke Johnson na Polsatsport.pl.

Jan Zieliński wrócił do gry z Adamem Pavlaskiem. W zeszłym tygodniu para dotarła wspólnie do półfinału imprezy ATP 250 w Sztokholmie, natomiast teraz rywalizuje w turnieju ATP 500 w Bazylei.

 

ZOBACZ TAKŻE: Djokovic przekazał niepokojące wieści. Zaskakująca decyzja Serba

 

W pierwszej rundzie Swiss Indoors Basel polsko-czeski duet sprawił niespodziankę, pokonując 6:3, 6:4 rozstawionych z numerem 2. Włochów Simone Bolellego i Andreę Vavassoriego.

 

Zieliński i Pavlasek walczą o miejsce w najlepszej czwórce zmagań w Bazylei. W ćwierćfinale ich przeciwnikami są Sander Arends i Luke Johnson.

 

Holendersko-brytyjska dwójka w swoim pierwszym spotkaniu okazała się lepsza od Amerykanów Roberta Casha i Jamesa Tracy'ego. Arends i Johnson triumfowali 6:4, 6:4.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Sander Arends/Luke Johnson na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
ADAM PAVLASEKATPATP 500 BAZYLEAATP 500 BAZYLEA 2025ATP BAZYLEAATP BAZYLEA 2025ATP TOURJAN ZIELIŃSKILUKE JOHNSONSANDER ARENDSSWISS INDOORS BASELSWISS INDOORS BASEL 2025TENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 