Zieliński/Pavlasek - Arends/Johnson na żywo. ATP w Bazylei. Relacja live i wynik online
Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Sander Arends/Luke Johnson to ćwierćfinał turnieju ATP w Bazylei. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Sander Arends/Luke Johnson na Polsatsport.pl.
Jan Zieliński wrócił do gry z Adamem Pavlaskiem. W zeszłym tygodniu para dotarła wspólnie do półfinału imprezy ATP 250 w Sztokholmie, natomiast teraz rywalizuje w turnieju ATP 500 w Bazylei.
W pierwszej rundzie Swiss Indoors Basel polsko-czeski duet sprawił niespodziankę, pokonując 6:3, 6:4 rozstawionych z numerem 2. Włochów Simone Bolellego i Andreę Vavassoriego.
Zieliński i Pavlasek walczą o miejsce w najlepszej czwórce zmagań w Bazylei. W ćwierćfinale ich przeciwnikami są Sander Arends i Luke Johnson.
Holendersko-brytyjska dwójka w swoim pierwszym spotkaniu okazała się lepsza od Amerykanów Roberta Casha i Jamesa Tracy'ego. Arends i Johnson triumfowali 6:4, 6:4.
