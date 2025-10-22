Zmieniła klub i od razu została MVP. Świetny start polskiej siatkarki

W pierwszej kolejce zawodniczki Gerdau/Minas rywalizowały z Mackenzie. Spotkanie ułożyło się po ich myśli. Triumfowały 3:1. Co więcej, najlepszą zawodniczką tego meczu została wybrana debiutująca w Superlidze Julia Nowicka.

ZOBACZ TAKŻE: 60 porażek z rzędu. Trwa koszmarna seria siatkarskiego klubu

Warto wspomnieć, że w zespole z Belo Horizonte gra m.in dwukrotna mistrzyni olimpijska Thaisa. Siatkarki Minasu to ośmiokrotne klubowe mistrzynie Ameryki Południowej i sześciokrotne zwyciężczynie Superligi.

Gerdau/Minas to drugi zagraniczny klub Nowickiej. Karierę zaczynała w Szczyrku, później grała w Bydgoszczy, Bielsku-Białej i Łodzi. Następnie wyjechała do Niemiec, by bronić barw Allianz MTV Stuttgart. Od 2022 roku ponownie zasiliła szeregi BKS-u BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Z zespołem zdobyła Puchar i Superpuchar Polski oraz brązowy medal Tauron Ligi.

Podczas Gali Polskiej Ligi Siatkówki 2024 została siatkarką sezonu 2023/2024 Tauron Ligi.

KP, Polsat Sport