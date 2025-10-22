Zszokował cały świat tenisa. Teraz był blisko kolejnej sensacji

Ostatnie tygodnie należały do Valentina Vacherota. Monakijczyk odniósł największy sukces w dotychczasowej karierze, zdobywając tytuł w imprezie rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju. 26-latek zanotował również gigantyczny awans w rankingu ATP. Przesunął się z 204. na 40. miejsce, a obecnie jest 39.

ZOBACZ TAKŻE: Demolka w meczu Sinnera! Wystarczyło 59 minut

Teraz Vacherot wrócił do gry. Przystąpił do turnieju ATP 500 w Bazylei. W pierwszej rundzie czekało na niego trudne wyzwanie. Po drugiej stronie siatki stanął bowiem rozstawiony z "1" Amerykanin Taylor Fritz.

Panowie już na początku wzajemnie wymienili się przełamaniem. Najpierw na 2:1 odskoczył Fritz, lecz Vacherot momentalnie zniwelował różnicę. Kluczowy dla losów pierwszego seta był 10. gem. Wtedy Monakijczyk ponownie zdobył breaka, zamykając tym samym premierową partię.

W drugiej odsłonie rywalizacji znów jako pierwszy przełamał Fritz - na 4:3. Przy stanie 5:3 i podaniu Vacherota Amerykanin miał cztery piłki setowe, ale nie wykorzystał ich. Chwilę później Monakijczyk odrobił stratę i wyrównał na 5:5. Rozstrzygnięcie nadeszło w tie-breaku. W nim Fritz szybko odjechał na 4:0 i 6:1. Amerykanin do końca nie wypuścił przewagi, triumfując 7:4.

Pierwsze fragmenty finałowego aktu zmagań przebiegały pod dyktando serwujących. Fritz zyskał przełamanie na 4:2, lecz niewiele to dało, ponieważ Vacherot wrócił do gry i było po 4. Decydujące słowo należało do Amerykanina. Ten zanotował breaka w 12. gemie, odnosząc zwycięstwo 7:5 i meldując się w drugiej rundzie Swiss Indoors Basel.

Fritz zna już swojego przeciwnika w walce o ćwierćfinał szwajcarskiego turnieju. Tym będzie Ugo Humbert. Francuz w swoim pierwszym spotkaniu wyeliminował Amerykanina Sebastiana Kordę wynikiem 6:3, 6:4.

Taylor Fritz - Valentin Vacherot 4:6, 7:6(4), 7:5