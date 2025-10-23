Arabia wchodzi w tenis na dobre! Sensacyjne doniesienia
Stowarzyszenie Zawodowych Tenisistów (ATP) ogłosiło, że Arabia Saudyjska od 2028 roku dołączy do organizatorów turniejów rangi Masters 1000.
Arabia Saudyjska będzie 10. miejscem rozgrywania turniejów tej rangi, najwyższej po czterech imprezach Wielkiego Szlema i podsumowującym sezon ATP Finals. Do tej pory "tysięczniki" gościły w Indian Wells (Stany Zjednoczone), Miami (Stany Zjednoczone), Monte Carlo (Monako), Madrycie (Hiszpania), Rzymie (Włochy), Toronto/Montrealu (Kanada), Cincinnati (Stany Zjednoczone), Szanghaju (Chiny) i Paryżu (Francja).
- To dla nas powód do dumy i wynik wieloletnich starań. Arabia Saudyjska wykazała prawdziwe zaangażowanie w rozwój tenisa. Nie tylko na poziomie profesjonalnym, ale także poprzez popularyzację tej dyscypliny na wszystkich poziomach - powiedział szef ATP, Andrea Gaudenzi.
Jak zaznaczył, wprowadzenie nowego turnieju do kalendarza było konsultowane także z zawodnikami.
- Tenis jest dość wyjątkowy, ponieważ można rozegrać jeden lub siedem meczów w ciągu dwóch tygodni. Działamy w środowisku, w którym zawodnicy są niezależnymi wykonawcami i sami wybierają swoje harmonogramy. Niektórzy, osiągając sukcesy w dużych turniejach, grają w mniejszej liczbie zawodów. Inni potrzebują więcej, ponieważ odpadają wcześniej i potrzebują punktów - tłumaczył.
Arabia Saudyjska od pewnego czasu poczyniła poważne inwestycje w zawodowy tenis. Rijad od 2024 roku jest gospodarzem finałów WTA oraz najlepiej opłacanego, pokazowego turnieju tenisowego na świecie - Six Kings Slam. Dżudda od 2023 roku cyklicznie zaczęła gościć najlepszych zawodników sezonu do lat 20 i młodszych, którzy rywalizują w Next Gen ATP.