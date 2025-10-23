Celje - Legia Warszawa. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Konferencji?

Piłka nożna

Czas na trzecią serię gier w piłkarskiej Lidze Konferencji. Tym razem jeden z czterech polskich przedstawicieli, Legia Warszawa, zmierzy się w wyjazdowym starciu z ekipą Celje ze Słowenii. Kiedy mecz Celje - Legia? O której godzinie Celje - Legia w Lidze Konferencji?

fot. PAP
Za nami dwie kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Legia w pierwszej serii gier rywalizowała z tureckim Samsunsporem, a następnie zmierzyła się z ukraińskim Szachtarem Donieck.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nowy klub Grzegorza Krychowiaka! Były reprezentant Polski zaskoczył wszystkich

 

Trzecim rywalem Legii w LKE będzie ekipa Celje ze Słowenii. Piłkarzem tego klubu jest Łukasz Bejger, były młodzieżowy reprezentant Polski.

 

Jak Legia poradzi sobie z tym przeciwnikiem?

Kiedy mecz Celje - Legia? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani klubu z Warszawy. Spotkanie Celje - Legia zostanie rozegrane w czwartek 6 listopada. Godzina meczu Celje - Legia w Lidze Konferencji to 18.45.

BS, Polsat Sport
LEGIA WARSZAWALIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
