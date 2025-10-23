Co za forma reprezentanta Polski! Kolejny gol, jest najlepszym strzelcem Ligi Europy (WIDEO)
Karol Świderski z kolejnym golem w Lidze Europy! Trzeci mecz i trzecie trafienie reprezentanta Polski w tych europejskich rozgrywkach. Tym razem polski napastnik wpisał się na listę strzelców w wyjazdowym spotkaniu Panathinaikosu z Feyenoordem.
Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos FC. Skrót meczu
Feyenoord - Panathinaikos 0:1. Gol Karola Świderskiego
Spotkanie rozpoczęło się idealnie dla Greków. Goście prowadzili 1:0 właśnie po trafieniu Świderskiego w 18. minucie. Tuż przed przerwą do remisu doprowadził Givairo Read.
Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów
W drugiej połowie strzelali już tylko gospodarze. Najpierw prowadzenie holenderskiej ekipie dał Anis Hadj Moussa, a w samej końcówce wynik na 3:1 ustalił Cyle Larin.
Dla Świderskiego był to trzeci gol w tej edycji Ligi Europy. Wraz z kilkoma innymi zawodnikami jest najlepszym strzelcem całych rozgrywek.
Świderski rozegrał całe spotkanie i oprócz gola, zobaczył też żółtą kartkę. Pełny mecz w ekipie gości rozegrał też bramkarz Bartłomiej Drągowski.
W kadrze Feyenoordu zabrakło natomiast kontuzjowanego Jakuba Modera.
Feyenoord - Panathinaikos FC 3:1 (1:1)
Feyenoord - Panathinaikos FC 3:1 (1:1)

Bramki: Givairo Read 45+3; Anis Hadj Moussa 55; Cyle Larin 90 - Karol Świderski 18.