Co za forma reprezentanta Polski! Kolejny gol, jest najlepszym strzelcem Ligi Europy (WIDEO)

Piłka nożna

Karol Świderski z kolejnym golem w Lidze Europy! Trzeci mecz i trzecie trafienie reprezentanta Polski w tych europejskich rozgrywkach. Tym razem polski napastnik wpisał się na listę strzelców w wyjazdowym spotkaniu Panathinaikosu z Feyenoordem.

fot. PAP
Karol Świderski z kolejnym golem w Lidze Europy!

Spotkanie rozpoczęło się idealnie dla Greków. Goście prowadzili 1:0 właśnie po trafieniu Świderskiego w 18. minucie. Tuż przed przerwą do remisu doprowadził Givairo Read.

 

Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów

 

W drugiej połowie strzelali już tylko gospodarze. Najpierw prowadzenie holenderskiej ekipie dał Anis Hadj Moussa, a w samej końcówce wynik na 3:1 ustalił Cyle Larin.

 

Dla Świderskiego był to trzeci gol w tej edycji Ligi Europy. Wraz z kilkoma innymi zawodnikami jest najlepszym strzelcem całych rozgrywek.

 

Świderski rozegrał całe spotkanie i oprócz gola, zobaczył też żółtą kartkę. Pełny mecz w ekipie gości rozegrał też bramkarz Bartłomiej Drągowski.

 

W kadrze Feyenoordu zabrakło natomiast kontuzjowanego Jakuba Modera.

 

 

Feyenoord - Panathinaikos FC 3:1 (1:1)

Bramki: Givairo Read 45+3; Anis Hadj Moussa 55; Cyle Larin 90 - Karol Świderski 18.

BS, Polsat Sport
KAROL ŚWIDERSKILIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polsat Futbol Cast - 23.10. Polskie kluby walczą w Europie!

