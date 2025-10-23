Co za forma reprezentanta Polski! Kolejny gol, jest najlepszym strzelcem Ligi Europy (WIDEO)

Spotkanie rozpoczęło się idealnie dla Greków. Goście prowadzili 1:0 właśnie po trafieniu Świderskiego w 18. minucie. Tuż przed przerwą do remisu doprowadził Givairo Read.

Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów

W drugiej połowie strzelali już tylko gospodarze. Najpierw prowadzenie holenderskiej ekipie dał Anis Hadj Moussa, a w samej końcówce wynik na 3:1 ustalił Cyle Larin.

Dla Świderskiego był to trzeci gol w tej edycji Ligi Europy. Wraz z kilkoma innymi zawodnikami jest najlepszym strzelcem całych rozgrywek.

Świderski rozegrał całe spotkanie i oprócz gola, zobaczył też żółtą kartkę. Pełny mecz w ekipie gości rozegrał też bramkarz Bartłomiej Drągowski.

W kadrze Feyenoordu zabrakło natomiast kontuzjowanego Jakuba Modera.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Feyenoord - Panathinaikos FC 3:1 (1:1)

Bramki: Givairo Read 45+3; Anis Hadj Moussa 55; Cyle Larin 90 - Karol Świderski 18.

BS, Polsat Sport