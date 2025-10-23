Universidad de Chile - Lanus. Relacja live i wynik na żywo

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w Copa Sudamericana. Półfinałowe pary tych niezwykle prestiżowych rozgrywek stworzyli ekwadorskie Independiente del Valle i brazylijskie Atletico Mineiro oraz chilijskie Universidad de Chile i argentyński Lanus.

Zarówno w przypadku starcia Independiente del Valle z Atletico Mineiro, jak i Universidad de Chile z Lanus dojdzie do rywalizacji w ramach dwumeczów. Rewanże zaplanowano na 29 oraz 30 października.

Która z drużyn w tym roku sięgnie po końcowy triumf w tych rozgrywkach?

Transmisja meczu Universidad de Chile - Lanus w czwartek w Polsacie Sport 3 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 23.55. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Polsat Sport