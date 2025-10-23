Czy PlusLiga utrzyma poziom bez tych gwiazd? Nowy sezon może zaskoczyć wszystkich

Polskie gwiazdy odchodzą z PlusLigi



Przed rozpoczęciem sezonu 2025/26 wielu czołowych polskich siatkarzy odeszło z PlusLigi. Zamiast tego wybrali grę w Turcji czy też egzotycznej Japonii. Skusiły ich wysokie zarobki oraz możliwość zmiany otoczenia. Spore zmiany oglądaliśmy w Jastrzębskim Węglu:

· Tomasz Fornal odszedł do Ziraatu Bankasi Ankara

· Norbert Huber zdecydował się na emigrację do Japonii i będzie grał w Wolfdogs Nagoya.

Po krótkiej przygodzie z ZAKSĄ z ligą polską ponownie pożegnał się także Bartosz Kurek. Kapitan reprezentacji Polski wraca do Japonii, gdzie podpisał kontrakt z Tokyo Great Bears. To trzy największe polskie odejścia z PlusLigi w ostatnich tygodniach. Czy przełoży się to na zmianę poziomu naszej siatkarskiej ekstraklasy?

Tych graczy też nie zobaczymy w PlusLidze w sezonie 2025/26



Z PlusLigą pożegnali się też ciekawi zagraniczni zawodnicy. Z Aluron CMC Warty Zwiercie odszedł Australijczyk Luke Pery, który będzie grał dla Modeny. Holender Bennie Tuinstra zamienił mistrza Polski Bogdankę LUK Lublin na tureckie Spor Toto. Francuz Stephen Boyer odchodzi z Asseco Resovii i będzie grał w JTEK Sting w Japonii. Słoweniec Ziga Stern odszedł ze Skry i karierę będzie kontynuował z rosyjskim Jenisej Krasnojarsk.

Kto wypełni lukę po odejściach gwiazd?



Kibice liczą na to, że swój potencjał w lidze potwierdzą zagraniczni siatkarze, którzy z dobrej strony pokazali się m.in. na tegorocznych mistrzostwach świata na Filipinach. Jeden z liderów reprezentacji Czech Patrik Indra podpisał nowy kontrakt z Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Kolejnym wzmocnieniem tej drużyny jest legendarny argentyński rozgrywający Luciano De Cecco, który trafia z włoskiej Modeny.

Inne ciekawe zagraniczne transfery do PlusLigi to m.in.:

● Yacine Louati z Allianz Milano do Asseco Resovii

● Antoine Pothron z Tours VB do Skry Bełchatów

● Alan Souza z Torray Arrow do Skry Bełchatów

● Johannes Tille z BR Volleys do Indykpolu AZS Olsztyn

● Asparuh Asparuhov z Kuzbass Kemerowo do Ślepska Malow Suwałki.

Kilku Polaków wraca do rodzimej ligi



Na powrót do rodzimej ligi zdecydowało się też kilkoro Polaków. Na uwagę zasługują m.in. transfery Łukasza Usowicza z Sir Susa Vim Perugia do Jastrzębskiego Węgla i grającego dla reprezentacji Włoch Kamila Rychlickiego z Itasu Trentino do ZAKSY. Nie brakowało roszad, co może prowadzić do zmiany układu sił w tabeli PlusLigi.

Kto w tym sezonie powalczy o mistrzostwo kraju, a kto do końca będzie bił się o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej? Ten sezon może być ogromnym zaskoczeniem, jednak nie oznacza to, że będzie stał na niższym siatkarskim poziomie.

Polsat Sport