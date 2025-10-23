Czy PlusLiga utrzyma poziom bez tych gwiazd? Nowy sezon może zaskoczyć wszystkich

Siatkówka

Ten sezon w siatkarskiej PlusLidze może być inny niż wiele poprzednich. Wszystko dlatego, że z rozgrywkami pożegnało się wiele gwiazd. Te wybrały zagraniczne kluby. Czy wpłynie to na poziom ligi? Czy ten sezon okaże się zaskoczeniem?

fot. PAP
Jak będzie wyglądał nowy sezon PlusLigi?

Polskie gwiazdy odchodzą z PlusLigi


Przed rozpoczęciem sezonu 2025/26 wielu czołowych polskich siatkarzy odeszło z PlusLigi. Zamiast tego wybrali grę w Turcji czy też egzotycznej Japonii. Skusiły ich wysokie zarobki oraz możliwość zmiany otoczenia. Spore zmiany oglądaliśmy w Jastrzębskim Węglu:

 

· Tomasz Fornal odszedł do Ziraatu Bankasi Ankara

· Norbert Huber zdecydował się na emigrację do Japonii i będzie grał w Wolfdogs Nagoya.

 

Po krótkiej przygodzie z ZAKSĄ z ligą polską ponownie pożegnał się także Bartosz Kurek. Kapitan reprezentacji Polski wraca do Japonii, gdzie podpisał kontrakt z Tokyo Great Bears. To trzy największe polskie odejścia z PlusLigi w ostatnich tygodniach. Czy przełoży się to na zmianę poziomu naszej siatkarskiej ekstraklasy?

 

Tych graczy też nie zobaczymy w PlusLidze w sezonie 2025/26


Z PlusLigą pożegnali się też ciekawi zagraniczni zawodnicy. Z Aluron CMC Warty Zwiercie odszedł Australijczyk Luke Pery, który będzie grał dla Modeny. Holender Bennie Tuinstra zamienił mistrza Polski Bogdankę LUK Lublin na tureckie Spor Toto. Francuz Stephen Boyer odchodzi z Asseco Resovii i będzie grał w JTEK Sting w Japonii. Słoweniec Ziga Stern odszedł ze Skry i karierę będzie kontynuował z rosyjskim Jenisej Krasnojarsk.

 

Kto wypełni lukę po odejściach gwiazd?


Kibice liczą na to, że swój potencjał w lidze potwierdzą zagraniczni siatkarze, którzy z dobrej strony pokazali się m.in. na tegorocznych mistrzostwach świata na Filipinach. Jeden z liderów reprezentacji Czech Patrik Indra podpisał nowy kontrakt z Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Kolejnym wzmocnieniem tej drużyny jest legendarny argentyński rozgrywający Luciano De Cecco, który trafia z włoskiej Modeny.

 

Inne ciekawe zagraniczne transfery do PlusLigi to m.in.:

 

● Yacine Louati z Allianz Milano do Asseco Resovii

● Antoine Pothron z Tours VB do Skry Bełchatów

● Alan Souza z Torray Arrow do Skry Bełchatów

● Johannes Tille z BR Volleys do Indykpolu AZS Olsztyn

● Asparuh Asparuhov z Kuzbass Kemerowo do Ślepska Malow Suwałki.

 

Kilku Polaków wraca do rodzimej ligi


Na powrót do rodzimej ligi zdecydowało się też kilkoro Polaków. Na uwagę zasługują m.in. transfery Łukasza Usowicza z Sir Susa Vim Perugia do Jastrzębskiego Węgla i grającego dla reprezentacji Włoch Kamila Rychlickiego z Itasu Trentino do ZAKSY. Nie brakowało roszad, co może prowadzić do zmiany układu sił w tabeli PlusLigi.

 

Kto w tym sezonie powalczy o mistrzostwo kraju, a kto do końca będzie bił się o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej? Ten sezon może być ogromnym zaskoczeniem, jednak nie oznacza to, że będzie stał na niższym siatkarskim poziomie.

