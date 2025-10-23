Eksperci nie mają złudzeń ws. Iordanescu. "Dla mnie to jest szokujące"

W ostatnich dniach media w Polsce obiegła informacja o możliwym odejściu Iordanescu z Legii Warszawa. Pojawiały się sprzeczne komunikaty, jakoby Rumun miał podać się do dymisji, jak i o odwołanym z tego powodu wtorkowym treningu pierwszej drużyny.

Iordanescu od kilku tygodni znalazł się pod lupą po serii porażek Legii. Warszawianie ulegli w Lidze Konferencji tureckiemu Samsunsporowi oraz przegrali w PKO BP Ekstraklasie z Górnikiem Zabrze i Zagłębiem Lubin.

- Jest na pewno chaos. W Legii zawsze coś musi się wydarzyć. To nie jest miejsce, gdzie się spokojnie pracuje. I każdy trener, który tam przychodzi wie o tym. To nie jest zagadka. Wybór tego trenera też nie był łatwy. To nie jest tak, że przyszedł późno, ale nie był pierwszym wyborem. Czekaliśmy na rozwój sytuacji, dochodzili nowi piłkarze, a trener był spokojny, bo chciał zobaczyć, jakich będzie miał zawodników. Wyniki zaczęły się układać niepokojąco. W tym momencie Legia jest w trudnej sytuacji. Przed sezonem władze klubu mówiły, że najważniejsze jest mistrzostwo Polski. Oczywiście Legia musi grać w Lidze Konferencji, bo to są olbrzymie pieniądze dla klubu. Niestety, ten manewr, który trener zastosował z Samsunsporem, czyli wymiana dziesięciu zawodników nie sprawił, że mecze ligowe zostały wygrane. Myślę, że teraz płaci za ten ruch, bo każdy zawodnik chce grać w europejskich pucharach. To mogło spowodować niezłe tąpnięcie w szatni - mówi Dariusz Rolak, drugi trener pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Postawę rumuńskiego trenera krytykuje Bożydar Iwanow.

- Czasami jest fajnie, jak się mówi o trenerze, który ściąga presję ze swoich piłkarzy. Tak się mówiło o Mourinho. Ale Mourinho nigdy publicznie nie krytykował swoich piłkarzy. Moim zdaniem trener nie może oficjalnie mówić o tym, że ma słabych piłkarzy, twierdząc, że ci którzy odeszli z klubu byli lepszymi. Dla mnie to jest szokujące. Ja będąc członkiem zespołu, zastanawiam się, czy trener przypadkiem mnie nie obraża i nie uważa, że jestem słaby - podkreśla dziennikarz Polsatu Sport.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Fragment dyskusji w załączonym materiale wideo.

Szachtar - Legia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Szachtar Donieck - Legia Warszawa w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.





Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.